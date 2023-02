Cheyenne Loch ist im WM-Fieber: Gelingt eine Überraschung?

Mit einem guten Gefühl startet Cheyenne Loch in die Titelkämpfe der Raceboarderinnen in Bakuriani. © Miha Matavz/FIS

Raceboarderin Cheyenne Loch startet zuversichtlich und fit in WM in Bakuriani - und hofft auf eine Überraschung.

Neuhaus – Es ist angerichtet: Die Weltmeisterschaften der alpinen Snowboarder in Georgien können beginnen. Cheyenne Loch vom SC Schliersee ist vor dem Saisonhöhepunkt guter Dinge. Ein paar produktive Trainingstage in Südtirol standen für sie und ihre Teamkolleginnen vorab noch auf dem Programm – mit super Bedingungen. „Für mich war das noch mal super wichtig, um das Gefühl zurückzubekommen“, erzählt die 28-Jährige. „Ich habe gesehen, dass ich richtig schnell bin, wenn alles aufgeht.“

Dieses „Wenn“ könnte noch interessant werden. Loch sagt selbst: „Wenn ich die Läufe gut durchbringe, bin ich schnell und könnte von den Skills vielleicht sogar um eine Medaille mitfahren. Aber ich bin noch nicht so weit, sechs solcher Läufe zu schaffen.“ Die fehlende Konstanz ist also weiterhin der Schwachpunkt der Neuhauserin. Ein Schwachpunkt, der sie gleichzeitig zu einer Wundertüte macht, wie auch ihre bisherige Saisonbilanz zeigt: Von verpatzter Qualifikation bis zu zwei fünften Plätzen war alles dabei. Eine Top-16 oder sogar Top-Fünf-Platzierung hält die Neuhauserin deshalb auch für „erreichbar“.

Den ersten Angriff startet sie am Sonntag im Parallel-Riesenslalom (PGS), weiter geht es am Dienstag mit dem Slalom ehe der Teambewerb am Mittwoch den Abschluss bildet. Nachdem Loch ihre beiden fünften Plätze in dieser Saison im PGS einfuhr, wäre vermeintlich eher in dieser Disziplin mit ihr zu rechnen. Doch die Tage in Südtirol zeigen Wirkung: „Der Slalom haut gerade sogar besser hin“, verrät sie.

Fest steht: Der Kampf um die Medaillen wird spannend. Klare Favoritinnen gibt es nicht, viele Fahrerinnen fuhren in dieser Saison schon auf das Podium. Ihre Teamkollegin Ramona Hofmeister sollte man laut Loch auf jeden Fall auf dem Zettel haben. „Die ist bei Großevents eigentlich immer on fire“, sagt sie und fügt hinzu: „Aber ich denke, es sind einige Überraschungen möglich.“ Vielleicht ja sogar eine aus dem Landkreis Miesbach? seh