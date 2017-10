Neuzugang für die Pushbikers

Erfolgreicher Einstieg: Beim internationalen Radsport-Meeting in Dudenhofen Anfang September fuhr Christos Volikakis (M. in Blau) bereits für die Maloja Pushbikers als Zweiter auf das Podest.

Christos Volikakis ersetzt Marcel Kalz

Der eine geht, der andere kommt: Nach dem Abgang von Marcel Kalz präsentieren die Maloja Pushbikers Irschenberg einen Neuzugang. Und der hat ein großes Ziel.

Irschenberg – Abschied und Neuanfang: Marcel Kalz hat die Maloja Pushbikers verlassen (wir berichteten), Christos Volikakis kommt. Der Bahnspezialist aus Griechenland steigt pünktlich zum Start in die Bahnsaison in den Irschenberger Profi-Radsportbetrieb ein. Für den 29-Jährigen ist das ein Gewinn: „Die Maloja Pushbikers faszinieren mich sehr, denn sie leben ihre Profession als Passion“, sagt der Grieche. „Als UCI-Track-Team sind sie für mich die ideale Plattform, um mich sportlich weiterzuentwickeln und meine Ziele zu verfolgen.“

Auch für die Irschenberger ist Volikakis eine Bereicherung, denn er hat bereits einige Erfolge vorzuweisen: Seit 2007 fährt er in der Elite-Klasse. 2008 belegte er bei den Bahn-Weltmeisterschaften in Manchester (Großbritannien) im Keirin den dritten Platz. Im selben Jahr startete er bei den Olympischen Spielen in Peking, konnte sich jedoch nicht platzieren. Bei den UEC-Bahn-Europameisterschaften 2011 in Apeldoorn (Niederlande) errang Volikakis die Silbermedaille im Keirin. Im Jahr darauf belegte er bei den Olympischen Spielen in London Platz neun (Keirin), bei den Spielen in Rio de Janeiro vier Jahre später wurde er Zwölfter.

Bei den Pushbikers wird Volikakis seine Stärken als Bahn-Sprinter einbringen. „Vor allem in der Revolution Serie werden er und Mathew Rotherham uns sicher viel Freude bereiten“, meint Teamchef Christian Grasmann. Schon längere Zeit hatte Volikakis, der in Athen lebt, die Erfolge der Pushbikers verfolgt. Als er dann auf Grasmann und Fahrer Hannes Baumgarten traf, fanden sie sofort Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit.

Die Leidenschaft fürs Radfahren ist dem 29-Jährigen in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war ebenfalls ambitionierter Fahrer und später Trainer der griechischen Nationalmannschaft. „Über die Jahre haben wir – mein Bruder und ich – verschiedene Sportarten ausprobiert, aber unsere Heimat haben wir definitiv im Radsport gefunden“, sagt Volikakis.

Sein persönliches Ziel ist eine olympische Medaille: „Sie fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich habe an drei Olympischen Spielen teilgenommen – in Tokio will ich aufs Podest.“ Bei diesem Vorhaben kann er sicher auf die Unterstützung der Pushbikers setzen. mm