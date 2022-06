Holpriger Saisonstart: Marco Funke und Samuel Faruhn ziehen Zwischenbilanz

Richtig Spaß hatten Marco Funke und Samuel Faruhn bei der Hunsrück Junior Rallye. © Privat

Drei Rallyes haben Marco Funke und Samuel Faruhn im Rahmen des DMSB Rallye Cups 2022 bestritten, und auch wenn es nur bei einer rund lief, liegt das Gespann im Soll.

Holzkirchen/Irschenberg – Der Saisonstart von Marco Funke aus Holzkirchen und Samuel Faruhn aus Irschenberg liegt schon eine Weile zurück, trotz einiger Probleme zieht das Rallye-Gespann aus dem Landkreis eine positive Zwischenbilanz. Die gesteckten Ziele können sie bei den weiteren Rallyes im Rahmen des DMSB Rallye Cups (DRC), in dem sie heuer vorrangig starten, im Jahresverlauf noch erreichen.

Der Auftakt bei der Rallye Kempenich verlief „alles andere als rund“, berichtet Funke. Auf dem langen Rundkurs zu Beginn hatten sie gegen Ende mit einem Bremsausfall bei ihrem Mitsubishi Lancer Evo 8 zu kämpfen. Sie „mussten beim Anbremsen aus Topspeed den Notausgang in einen Acker nehmen, um einen Umfall zu vermeiden“. Glück im Unglück: Mit einem Zeitverlust von 40 Sekunden, aber ohne weitere Schäden beendeten sie den Tag. Nach der folgenden Prüfung war eine gute Platzierung endgültig Geschichte. Aufgrund von Übelkeit Faruhns musste das Duo während der Wertungsprüfung eine Pause einlegen. „Damit war dann die Rallye für uns gelaufen“, sagt Funke. Immerhin fuhren sie den Wettbewerb zu Ende und belegten den 47. Gesamtrang sowie Platz neun in der Klasse.

Vom Wintereinbruch Anfang April zum Zusehen verdammt waren Funke und Faruhn bei der Ostalbrallye. Just vor Beginn kehrte der Schnee zurück, und da der Wetterbericht das im Vorfeld nicht habe vermuten lassen, hatte das Duo lediglich Regenreifen dabei, auch die Suche nach passenden Winterreifen sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Leider ein Nuller in der Wertung, aber immerhin auch keine Schäden am Auto.“ Die anschließende Pfingstrallye Zerf wurde komplett abgesagt.

Nächstes DRC-Rennen im August

So saßen Funke und Faruhn jüngst nach drei Monaten Wettkampfpause erstmals wieder bei einem Bewerb im Auto. Bei der Hunsrück Junior Rallye warteten acht Prüfungen mit insgesamt 60 Kilometern und über zehn Prozent Schotteranteil. „Als besondere Highlights der Rallye dürfen wohl ein Streckenabschnitt durch ein Kieswerk sowie die zahlreichen Spitzkehren im engen Wald gelten. Da wurde die Handbremse doch des Öfteren zum Einsatz gebracht, so wie sich das fürs Rallyefahren gehört“, berichtet Funke mit einem Augenzwinkern. Auch auf der Strecke lief es mit neuem Setup und neuen Bremsbelägen gut. Das Landkreisduo kämpfte sich auf den vierten Klassenplatz sowie Gesamtrang 14.

Damit liegen sie in der DRC-Gesamtwertung nach drei von sieben Rennen auf Rang fünf. Nächstes DRC-Rennen ist die Rallye Oberehe Anfang August, kommende Woche steht die Labertal Rallye an. mm