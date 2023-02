Überlegene Erfolge für Sabrina Zeug

Von: Ludwig Stuffer

Zwei deutliche Siege gelangen Sabrina Zeug mit dem Fünf-Kilo-Stein. © Ludwig Stuffer

Sabrina Zeug feiert bei der Bayerischen Meisterschaft im Steinstoßen zwei überlegene Erfolge. Christina Stumböck gewinnt Silber.

Hausham – Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille überzeugten die Rasenkraftsportlerinnen von der SG Hausham bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften im Steinstoßen. Trainer Hans Zenzinger hat die Hallensaison in der Leichtathletik bereits vor knapp drei Wochen mit seinen Werferinnen begonnen – nun eröffnete er auch die Meisterschaftssaison im Rasenkraftsport. Bis ins ferne Schongau verschlug es ihn diesmal mit seinen beiden Athletinnen Sabrina Zeug und Christina Stumböck.

Die 30-jährige Zeug hatte bereits dreimal in Folge bereits den Bayern-Titel in der Halle gewonnen, deshalb ging sie in der Klasse über 68 Kilogramm auch als klare Favoritin an den Start – und diesem Ruf wurde sie mehr als gerecht. Allerdings hatte ihr Wettkampf diesmal einige Haken und Ösen, denn im Zuge ihres sehr hohen Ausstoßes mit dem Fünf-Kilo-Stein touchierte sie bei ihren ersten beiden Versuchen die Hallendecke. Zenzinger musste reagieren und sich eine neue Technik überlegen: „Wir mussten den Anlauf auf nur fünf rhythmische Schritte verkürzen und dies reduzierte die Ausstoß-Höhe.“ Dennoch kritisierte er die erforderliche Umstellung: „Wegen der zu niedrigen Hallendecke konnte bei Sabrina natürlich nicht die wahre und aktuell hohe Leistungsfähigkeit festgestellt werden.“

Dennoch lief es sehr gut für Zeug: Mit 11,67 Metern wurde sie zum vierten Mal in Folge bayerische Meisterin bei den Frauen und setzte sich gegen sechs Konkurrentinnen durch. Versüßt wurde dieser Triumph noch mit dem Silberplatz in dieser Klasse: Die 24-jährige Stumböck wuchtete den Fünf-Kilo-Stein auf 10,26 Meter und wurde damit verdient bayerische Vize-Meisterin. Deutlich dahinter gab es Bronze für Christine Demmel vom TSV Trauchgau mit 9,62 Metern.

Eine weitere Goldmedaille eroberte Sabrina Zeug an diesem Wettkampftag. Seit der vergangenen Saison darf sie auch bei den Altersklasse-Athletinnen starten und in der offenen Klasse der Seniorinnen 1 lieferte sie ihren zweiten deutlichen Sieg ab. Bereits mit dem technischen Herunterfahren ihres Könnens stieß sie auch hier leistungsstabile 11,65 Meter. Der souveräne Bayern-Titel. Mit einem respektvollen Rückstand wurde die Trauchgauerin Christine Demmel Zweite mit 8,85 Metern vor der Bronze-Gewinnerin Christina Kammerer von der WG Untere Isar aus Plattling mit 8,79 Metern. sl