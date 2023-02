Tent Neunter über 3000 Meter

Reihenweise neue Bestzeiten bei Meeting in München

Von: Ludwig Stuffer

Deutliche Siege feierte Lea Mehringer im 60-Meter-Sprint und über 60 Meter Hürden. © Ludwig Stuffer

Beim Munich Indoor Meeting gewinnt Lea Mehringer zweimal mit persönlicher Bestzeit, auch Tobias Tent verbessert sich.

Landkreis – Mit starken Leistungen präsentierte sich nicht nur Sabrina Zeug beim Munich Indoor Meeting am in der Münchner Werner-von-Linde-Halle (wir berichteten). Auch zwei vielversprechende Talente machten erneut auf sich aufmerksam.

Lea Mehringer vom TSV Schaftlach kommt offensichtlich immer besser in Schwung. Bei ihrem zweiten Hallen-Wettkampf der Saison zeigte sie sich in gleich zwei Disziplinen in einer überragenden Verfassung. Im 60-Meter-Sprint der weiblichen U18 egalisierte sie bereits im Vorlauf ihre persönliche Bestzeit mit 7,80 Sekunden und qualifizierte sich damit als schnellste Athletin im Feld der 49 Teilnehmerinnen für das Finale. Dort legte sie eine knappe Stunde später noch einmal eins drauf: Mit 7,75 Sekunden feierte sie den überlegenen Triumph. Im Ziel drückte sich ihre Vormachtstellung mit einem klaren Vorsprung auf die Zweitplatzierte Julia Scholz vom TSV Ottobrunn mit 8,15 Sekunden aus. Mit ihrer neuen Bestmarke klettert der Schützling von Trainerin Margret Gremm auf den zehnten Platz in der aktuellen deutschen Rangliste und ist zugleich die zweitschnellste Bayerin der Saison. Führend sind hier Lara Jurcic von der LG Filstal mit 7,59 Sekunden und Kiara Hanisch vom LAC Erdgas Chemnitz mit 7,60 Sekunden.

Mit Spannung erwartet wurde vor allem ihr Start auf ihrer Spezialstrecke über 60 Meter Hürden: Nach ihrer langen Verletzungspause stand hier ein großes Fragezeichen. Dies verschwand aber sehr schnell, denn die 16-Jährige lieferte über die 76 Zentimeter hohen Hindernisse ein grandioses Rennen ab. Mit 8,56 Sekunden verbesserte sie ihren persönlichen Rekord nicht nur um neun Hundertstelsekunden, sondern siegte auch hier mit deutlichem Abstand zur Zweiten Julia Scholz mit 8,96 Sekunden. Diese neue Bestzeit katapultiert Mehringer auf Platz drei der aktuellen deutschen Jahresbestenliste. Mit ihrer bayerischen Jahresbestzeit liegt sie mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand hinter Emma Kaul (USC Mainz) und Samita Schatz (Pulheimer SC) mit jeweils 8,55 Sekunden. „Da können wir heuer schon ganz weit nach vorne blicken“, freute sich Trainerin Margret Gremm.

Zeug siegt im Kugelstoßen

Sabrina Zeug von der SG Hausham kommt offensichtlich immer mehr in Fahrt: Sie glänzte als Siegerin in der dicht besetzten Konkurrenz beim Kugelstoßen der Frauen mit einer erneuten Leistungssteigerung.

Das vier Kilogramm schwere Wurfgerät wuchtete die Athletin aus Hausham auf ausgezeichnete 13,94 Meter und verbesserte damit ihre Saison-Bestmarke immerhin um sechs Zentimeter. „Es geht schon voran in Richtung der 14-Meter-Marke“, stellte die bärenstarke Athletin nach dem Wettkampf fest und scheint nun schon im Zuge ihres harten Wintertrainings gewisse Leistungssicherheiten auf stabile Resultate gewonnen zu haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Vorbereitungen gut gelaufen sind.



Zweite wurde in München mit einem respektvollen Abstand Helena Kopp von der LG Stadtwerke München mit 13,08 Meter vor Simone Schramm von der LG Bamberg mit 12,84 Meter. Als aktuell zweitbeste Bayerin der Saison klettert Sabrina Zeug nun auf den 21. Platz in der deutschen Jahresbestenliste.

Tent Neunter über 3000 Meter

Fast übersehen wurde der Hallen-Saison-Auftakt von Tobias Tent. De letztjährige deutsche U18-Meister über 1500 Meter aus Waakirchen startete im Trikot der LG Stadtwerke München gegen hochkarätige Gegner auf der anspruchsvollen 3000-Meter-Strecke der Männer zu einem ersten Testrennen. Am Ende überquerte er zwar „nur“ als Neunter das Ziel, allerdings gab es jede Menge an motivierender Freude. Zum einen unterstrich der 17-Jährige, dass er über die Wintermonate ein perfektes Training hingelegt hatte. Zum anderen erzielte er mit 8:40,40 Minuten eine neue persönliche Bestzeit: Um ganze 4,6 Sekunden verbesserte er seinen Rekord – und dies bedeutet bei einem Läufer seiner hohen Leistungsklasse auch gleich immer, dass er eine deutsche Spitzenzeit geschafft hat. Mit seiner neuen Bestzeit klettert er auf Anhieb auf den starken vierten Platz in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste der männlichen U20. Nur Silas Zahlten von der LG Brillux Münster war mit 8:20,97 Minuten vor Lennart Zehfeld vom LC Rehlingen mit 8:32,47 Minuten und Elias Matthäus vom Braunschweiger Laufclub mit 8:33,44 Minuten heuer schneller als der Waakirchner. sl