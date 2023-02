Fuchs und Grünewald bei Six Days Berlin auf dem Podest

Von: Sebastian Schuch

Mit der letzten Wertung sicherten sich Magdalena Fuchs (r.) und Judith Rottmann Silber. © Arne Mill

Beim Six Days Berlin fahren Magdalena Fuchs und Pia Grünewald vom RSV Irschenberg aufs Podest.

Irschenberg/Holzkirchen – Der RSV Irschenberg und Sechs-Tage-Rennen haben eine besondere Beziehung, schließlich startete Christian Grasmann über 50 Mal für den RSV bei dieser Art Bahnrennen und gewann zwei: 2016 in Bremen und 2017 in Rotterdam. Jetzt kehrten die Nachwuchssportler des RSV und zwei Starter der Maloja Pushbikers beim Six Days Berlin zu diesen Wurzeln zurück. Mit Erfolg.

Gleich zwei Podestplätze durften die Future Stars in der U19 bei einem der renommiertesten internationalen Nachwuchsrennen auf der Bahn bejubeln: Magdalena Fuchs gewann mit ihrer Partnerin Judith Rottmann (RC Victoria Neheim) Silber im Madison, Pia Grünewald mit Hannah Kunz (VfR Baumholder) Bronze. Laura Kastenhuber und Emily Schrag (Radteam Aichach) komplettierten das gute Abschneiden der U19-Juniorinnen. Nicht zu schlagen waren das dänische Duo Ida Fiella und Anna Hansen.

Am ersten Wettkampftag der Zweierverfolgung sah es zunächst danach aus, als würden Grünewald/Kunz die beste Platzierung aus Landkreissicht einfahren. Nach der Rennzeit von 30 Minuten lagen sie mit einer Runde Rückstand und 15 Punkten auf Platz zwei hinter den Däninnen (45 Punkte). Fuchs/Rottmann hatten auf Platz vier mit ebenfalls einer Runde Rückstand sieben Punkte gesammelt, Kastenhuber/Schrag lagen mit vier Runden Rückstand und null Zählern auf Rang zehn.

Am zweiten Tag sollte die letzte Wertung über die Medaillenvergabe entscheiden. Während Fiella/Hansen an der Spitze nichts anbrennen ließen und insgesamt 85 Punkte sammelten, kämpften gleich vier Duos um Silber und Bronze. In der letzten Wertung sicherten sich Fuchs/Rottmann noch einmal sechs Punkte und kam so auf insgesamt 25 Zähler – einer mehr als Grünewald/Kunz. Das viertplatzierte Team sammelte 23 Punkte, die Fünftplatzierten 24, hatten allerdings zwei Runden Rückstand. Auch Kastenhuber/Schrag verbesserten sich. Zwar konnte das Duo keine Punkte sammeln, schob sich mit fünf Runden Rückstand aber noch auf Platz sieben nach vorne.

Nur einen Punkt trennte Pia Grünewald (r.) und Hanna Kunz von Platz zwei. © Arne Mill

Maximilian Weiß auf Platz sechs

Als eine Kategorie starteten die U19- und U23-Junioren. Maximilian Weiß und sein Partner Ian Kings (RC Schmitter Köln) waren beide mit Jahrgang 2006 der jüngste Jahrgang im Feld. Das Duo startete unglücklich in den Wettkampf: Kings stürzte. So musste Weiß ohne Wechsel weiterfahren, bis sein Partner wieder auf der Bahn war. Zwar sammelten sie keine Punkte, mussten aber auch keinen Rundenverlust hinnehmen. Den siebten Platz verbesserten Weiß/Kings am zweiten Tag mit zwei Runden Rückstand und einem Punkt noch um eine Position.

Bei den Männern starteten Roy Eefting und Filippo Fortin von den Maloja Pushbikers. Im Madison belegten sie nach Platz elf im Rennen über 100 Runden und Platz sieben über 30 Minuten fünf Runden Rückstand und 14 Punkten Platz neun. Im Derny wurden sie Fünfte, in der Teamelimination Elfte. ses