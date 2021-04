Pia Grünewald ist bayerische U17-Meisterin im Omnium

Insgesamt sechs Medaillen für RSV Irschenberg

Mit einem Titel und insgesamt sechs Podestplätzen sind die Radsportler des RSV Irschenberg in die neue Bahnradsaison gestartet. Pia Grünewald gewann die bayerische Zeitfahrmeisterschaft.

Landkreis – Mit einem Titel und insgesamt sechs Medaillen sind die Radsportler des RSV Irschenberg bei den bayerischen Zeitfahrmeisterschaften in die neue Bahnradsaison gestartet. Diese wurden als Omnium, also als Dreikampf, im Isarradstadion Niederpöring ausgetragen.

In der weiblichen U17 wurde Pia Grünewald ihrer Rolle als Favoritin gerecht. Sowohl bei den stehenden Starts über 2000 und 500 Meter wie auch im fliegenden Start über 333 Meter setzte sie die Bestzeit und sicherte sich folglich den Titel als bayerische Meisterin. Ebenfalls auf das Stockerl schaffte es Lilly Walter, die im vergangenen Jahr schwer gestürzt war und erst seit Kurzem wieder trainieren konnte, als Dritte. Antonia Betzinger, die nicht nur in einer neuen Altersklasse antrat, sondern auch ihr erstes Rennen auf der Bahn überhaupt absolvierte, wurde Vierte.

Auf das Podest fuhr in der männlichen U13 Sebastian Weiß als Zweiter. In dieser Altersklasse mussten die Sportler neben einem fliegenden und einem stehenden Start auch einen Slalom absolvieren. In diesem erhielt er aufgrund einer nicht richtig umrundeten Pylone zehn Strafsekunden, die ihn in der Punkte-Abrechnung den geteilten Titel mit Enno Rank (RV Sturmvogel München) kostete. Sein Bruder Maximilian Weiß wurde in der U17 ebenfalls Vize-Meister, Simon Potstada von der Équipe Vélo Oberland verpasste als Vierter das Podest knapp.

Die Ergebnisse U13m: 2. Sebastian Weiß (RSV Irschenberg). U15w: 5. Annemarie Mang (Èquipe Vélo Oberland), 8. Pauline Schuster (RSV), 9. Sophie Schuster (RSV). U15m: 8. Niclas Look (Équipe). U17w: 1. Pia Grünewald (RSV), 3. Lilly Walter (RSV), 4. Antonia Betzinger (RSV). U17m: 2. Maximilian Weiß (RSV), 4. Simon Potstada (Équipe). U19w: 3. Lisa-Marie Kubina (RSV). U23m: 2. Anian Biberger (RSV).

Zwei weitere Medaillen gab es für den RSV Irschenberg in der weiblichen U19 mit Bronze für Lisa-Marie Kubina, in der männlichen U23 sicherte sich Anian Biberger den Vize-Titel. In der weiblichen U15 wurde Annemarie Mang (Équipe Vélo) Fünfte, Pauline und Sophie Schuster landeten bei ihren ersten Rennen auf der Bahn auf den Plätzen acht und neun.