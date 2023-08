Spielgruppentagung im Kreis Zugspitz: Rückkehr zu altem Ligensystem hätte nicht nur Vorteile

Anton Lechermann leitete die Spielgruppentagung. © BFV

Im Kreis Zugspitze fand in Arget die alljährliche Spielgruppentagung statt. Unter anderem war auch die Rückkehr zum alten Ligasystem ein Thema.

Arget – Die alljährliche Spielgruppentagung im Kreis Zugspitze Gruppe Ost in Arget war auch in diesem Jahr wieder ein gut besuchter Pflichttermin für alle Vereinsvertreter. Zu Beginn verwies Spielgruppenleiter und Gastgeber Anton Lechermann darauf, dass Spieler nicht als Leiter des Ordnungsdienstes eingetragen werden dürfen und dass die Spielerpässe in Spielplus mit aktuellen Fotos bestückt werden müssen, um Strafen durch das Sportgericht zu vermeiden.

Aufgrund des weiterlaufenden Pilotprojekts dürfen zudem keine Spiele auf Termine nach Mitte Oktober 2023 verlegt werden. Spielabsagen sind pro Verein einmal pro Saison möglich, ansonsten kann der Spielgruppenleiter das Heimrecht tauschen.

Kreisliga-Meisterrunde ab sofort mit zwei Direkt-Absteigern – Fünfter muss in die Relegation

Aufgehoben wurde die Beschränkung, dass Jugendspieler ab dem 18. Geburtstag nur ein Spiel pro Tag absolvieren dürfen. Bei den Senioren spielberechtigt ist der ältere A-Jugend-Jahrgang 2005, der Jahrgang 2006 darf erst ab dem 18. Geburtstag eingesetzt werden. Generell sind die Mannschaftszahlen in der Region rückläufig, was bei einer möglichen Rückkehr zum alten Spielsystem zu Problemen führen könnte.

Beim Live-Ticker ist der Kreis Zugspitze von den Quoten der getickerten Spiele her führend, allerdings gab es immer wieder technische Probleme, die dem DFB anzulasten sind. Die Saison beginnt am 12./13. August und endet am 11./12. November. Nach dem Winter geht es frühestens ab 16./17. März mit Auf- und Abstiegsrunde weiter. Letzter Spieltag ist der 25. Mai 2024.

In der Kreisliga-Meisterrunde wird es wieder zwei Direkt-Absteiger geben, zudem müssen die Fünften in die Relegation. Genauso verhält es sich in der Kreisklasse. In den Aufstiegsrunden bleibt alles beim Alten. Die Relegation findet zwischen 29. Mai und 2. Juni statt und ist bereits ausgelost.

Altes System würde zu mehr Absteigern und überfüllten Kreisligen- und Kreisklassengruppen führen

Weiterhin rückläufig sind die Teilnehmerzahlen für den Hallen-Spielbetrieb. Nach mahnenden Worten der Schiedsrichter, die dringend auf Nachwuchs angewiesen sind, um alle Herren-Spiele besetzten zu können, und des Kreis-Sportgerichts, das von einer wachsenden Zahl an Nichtantritten berichtete, wurden die anwesenden Vereinsvertreter über den Stand beim Pilotprojekt informiert. Über das weitere Vorgehen wird im Februar oder März 2024 durch die Vereine abgestimmt.

Eine Rückkehr zum alten System würde zwangsläufig mehr Absteiger mit sich bringen und vermutlich erst einmal zu übervollen Gruppen in den Kreisligen und Kreisklassen führen. Zudem sind in der C-Klasse weite Fahrstrecken absehbar. Abschließend wünschte Anton Lechermann den Klubs einen guten Start in die Saison in der Hoffnung auf weniger Absagen und Mannschaftsrückzüge als in der zurückliegenden Spielzeit. (THOMAS SPIESL)