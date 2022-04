Rosalie Bauer ist deutsche U15-Jugendmeisterin im Snowboardcross

Deutsche Jugendmeisterin der U15: Rosalie Bauer vom SC Miesbach (M.). Auf Platz zwei landete Lucie Korinkova (l./Snowbeasts) vor Hanna Gauß (SC Hausach). © Hans Babilon/ride4bay/kn

Mit zwei Siegen in Grasgehren hat sich Rosalie Bauer vom SC Miesbach souverän den Titel der deutschen U15-Jugendmeisterin im Snowboardcross gesichert.

Miesbach – Zum Abschluss der Saison haben die Snowboarder des SC Miesbach noch mal richtig einen rausgehauen. Neben fünf Siegen bei den abschließenden Rennen in Grasgehren erreichten sie auch vier Top-Drei-Plätze in der Snwoboardcross-Gesamtwertung. Rosalie Bauer war sogar die beste Fahrerin der weiblichen U15.

In Grasgehren untermauerte Bauer ihre Spitzenposition mit zwei Siegen, wobei sie hier nur Lucie Korinkova (Snowbeasts) als gleichaltrige Kontrahentin hatte. Das Duo belegte auch in der Gesamtwertung des ganzen Jahres die Spitzenpositionen. Bauer kürte sich mit 330 Punkten souverän zur deutschen Jugendmeisterin der U15 vor Korinkova (114).

Bei den gleichaltrigen Buben schaffte es in den Rennen je ein Miesbacher Starter ins große Finale: Am ersten Wettkampftag belegte Benedikt Werner den vierten Platz, im kleinen Finale fuhr Ludwig von Hurter auf Rang fünf vor Lenard Ebner (6.) und Benedikt Bösl (8.), bereits im Viertelfinale war für Felix Babilon Schluss. Am zweiten Wettkampftag erreichte Ebner Rang vier, im kleinen Finale fuhren von Hurter (5.), Babilon (6.) und Werner (8.), während Bösl dieses Mal im Viertelfinale die Segel streichen musste. In der Gesamtwertung schaffte von Hurter als Dritter mit 186 Punkten den Sprung aufs Stockerl, Jugendmeister ist Danilo Pohl (377,5/SC Bissingen).

Trinkl gewinnt in offener Klasse

In der U12 durften die Miesbacher wieder einen Sieg bejublen: Ida Bauer gewann das erste Rennen, Magdalena Bösl (5.) und Maja Polke (6.) legten im kleinen Finale einen Doppelsieg hin. Im zweiten Rennen verpasste Bauer als Zweite knapp den Sieg, Polke und Bösl tauschten die Platzierungen. Auch in der Gesamtwertung landete Bauer auf Platz zwei hinter Isabella Wörner (TSV Uhlbach).

Bei den U12-Buben erreichten David Babilon (5.) und Moritz Polke (7.) im ersten Rennen das kleine Finale, Niko Bezenar und Moritz Bauer schieden im Viertelfinale aus. Beim zweiten Rennen fuhr Polke (4.) ins große Finale, für Bauer und Babilon war im Viertelfinale Schluss.

Zum Sieg fuhren in der offenen Klasse Celia Trinkl und Niclas Ebner, Andreas Polke schied im Viertelfinale aus. Am zweiten Renntag belegte Ebner Platz zwei, Polke wurde Achter. Max Rathgeb, der in Grasgehren nicht antrat, wurde Zweiter der Gesamtwertung hinter Felix Schwenkel (SC Huelben).

Weitere Platzierungen

des SC Miesbach in der Gesamtwertung. U12w: 4. Maja Polke, 5. Magdalena Bösl. U12m: 7. Leo Schwab, 8. David Babilon, 10. Moritz Bauer, 11. Moritz Polke, 12. Felix Zehetmeier, 14. Niko Bezenar, 27. Valentin Phillip. U15w: 15. Paula Bauer (SC Schliersee), 19. Vroni Ehrnthaller. U15m: 5. Benedikt Werner, 6. Felix Babilon, 8. Lenard Ebner, 15. Benedikt Bösl.