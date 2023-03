Kilian Fichtl als „Junior des Jahres“ nominiert

Freut sich über Stimmen: Kilian Fichtl. © TP

Jungschütze Kilian Fichtl von der Altschützengesellschaft Hausham wurde vom Deutschen Schützenbund als „Junior des Jahres“ nominiert.

Hausham – Kilian Fichtl gehört seit einigen Jahren zu den besten Schützen der Region und steht auch bei den Deutschen Meisterschaften regelmäßig am Schießstand – und das mit gerade mal 19 Jahren. Seine Erfolge sind auch dem Deutschen Schützenbund (DSB) nicht verborgen geblieben: Fichtl wurde als einer der zehn besten Junioren Deutschlands als „Junior des Jahres“ nominiert.

Die „Bewerbungsmappe“ des Jungschützen der Altschützengesellschaft Hausham war prall gefüllt: Er ist seit 2021 im Nationalkader des DSB und nahm im selben Jahr an der Europameisterschaft im Vorderladerschießen teil. Mit dem Perkussionsgewehr gewann Fichtl mit 97 Ringen den Titel über 50 Meter stehend. In der gleichen Disziplin stand er im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Pforzheim am Schießstand. Dort sicherte sich Fichtl nicht nur den Titel, mit 98 Ringen stellte er sogar den Weltrekord ein (wir berichteten). Zudem wurde er mit dem Freigewehr über 100 Meter Vize-Weltmeister seiner Altersklasse.

Diese Erfolge zusammengerechnet, gehört Fichtl wahrlich zu den besten Jungschützen des Landes. Entsprechend freut er sich über Stimmen bei der Wahl zum „Junior des Jahres“.

Die Abstimmung läuft noch bis Montag, 13. März. Wer möchte, kann unter www.dsb.de/jugend/junior-des-jahres Kilian Fichtl seine Stimme geben.mm