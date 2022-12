Schwierige Aufgaben gemeistert: BLSV-Kreisverband bestätigt Vorstand

Die Führungsriege des Kreisverbands mit (v.l.) BLSV-Vorsitzendem Jörg Ammon, Peter Dorn, Kreisvorsitzender Helga Zimmermann, Landrat Olaf von Löwis, Hermann Ullbricht, Sabine Kirchmair, Martin Kirmayr und Barbar Schenk. © Annika Prem

Der Vorstand des Kreisverbands Miesbach des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) wurde beim Kreistag wiedergewählt.

Miesbach – Mit der gleichen Vorstandsmannschaft wie bislang geht der Kreis Miesbach im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) in eine weitere Amtsperiode. Der Dachverband, dem im Landkreis Miesbach 116 Vereine angehören, wird weiter angeführt von Helga Zimmermann. Die Holzkirchnerin erhielt beim Kreistag, dem knapp 30 Vereinsvertreter im Sportheim des SV Miesbach beiwohnten, vom BLSV-Präsident Jörg Ammon die Ehrennadel in Gold mit silbernem Lorbeerblatt – eine der höchsten Auszeichnungen des BLSV für langjährige, hervorragende Verdienste im Sport.

„Es ist einfach schee mit Eich“, lobte Zimmermann ihre Führungsmannschaft. Unbürokratisch und pragmatisch habe man in den vergangenen fünf Jahren so manche Aufgabe gemeistert, blickte sie zurück. „Und das trotz der schwierigen Corona-Zeit.“ Zimmermann kritisierte die wegen Flüchtlingsbelegung geschlossenen Hallen. „Das kann nicht immer die Lösung sein.“ Die Situation habe sich dramatisch verschärft, gab anschließend Landrat Olaf von Löwis unumwunden zu. Detailliert ging er auf den Prozess ein, der jede Woche im Landratsamt wieder losgetreten werde, wenn ein Bus mit Flüchtlingen aus der Landeshauptstadt angekündigt wurde. „Es ist ein Schlamassel, weil wir einfach keine andere Unterbringungsmöglichkeit haben, wir sie aber unterbringen müssen.“ Ehrlich und offen schilderte Löwis die Situation, nicht ohne sich bei den Vereinen für ihre unerschütterliche Leidensfähigkeit zu bedanken. „Vereine und Schulen hängen sich unglaublich rein“, sagte der Landrat. Erst Corona, dann die weitere Flüchtlingswelle. „Mir ist jeder Tag mit geschlossenen Hallen ein Dorn im Auge“, betonte Löwis.

„Die ersten Jahre waren nicht leicht“, bestätigte BLSV-Präsident Jörg Ammon mit Blick auf Corona. „Aber: Kein anderes Bundesland hat die Sportvereine so intensiv unterstützt wie Bayern. Die bayerische Politik hat uns verstanden.“ Dass die Vereinspauschale kürzlich von der Regierung erneut verdoppelt wurde, untermauere dies. Als nächste Herausforderung werde der BLSV versuchen, der Regierung gegenüber die Notwendigkeit klar zu machen, dass auch Sportvereine energieintensive Branche darstellen. „Wir werden weiter kämpfen.“

Corona zum Opfer seien in den vergangenen Jahren auch viele Fortbildungskurse für Übungsleiter gefallen, berichtete Bildungsreferentin Sabine Kirchmair. Unter ständig wechselnden Bedingungen konnten nur wenige Kurse abgehalten werden. Etwa 200 Sportabzeichen konnten in diesem Jahr abgenommen werden, berichtete Barbara Schenk. Darunter absolvierte Röslein Beck die Anforderungen zum 40. Mal. Der älteste Sportler war der 88-jährige Karl Fischer aus Bayrischzell. Im Landkreis bieten der TSV Otterfing, die SF Föching und die SF Fischbachau die Vorbereitung und die Abnahme der Prüfungen an. „Es ist sehr schade, dass wir zum Beispiel in den Leichtathletik-Zentren keine Prüfer haben“, sagte Schenk und appellierte an die Vereine: „Macht mit Euren Schützlingen beim Sportabzeichen mit. Gebt mir Bescheid, dann kommen Prüfer von uns.“ Im Anschluss bestätigten die Anwesenden die Funktionäre in ihren Ämtern und wählten die Delegierten für den Bezirks- beziehungsweise Verbandstag. Annika Prem

Eine der höchsten Auszeichnungen des BLSV erhielt Kreisvorsitzende Helga Zimmermann von Jörg Ammon (M.) und Landrat Olaf von Löwis überreicht © Annika Prem

Der Vorstand

Vorsitzende Helga Zimmermann, Stellvertreter Hermann Ulbricht und Sabine Kirchmair, Schatzmeister Peter Dorn, Lehrwesen Sabine Kirchmair, Sportabzeichen Bärbel Schenk, Schriftführer Martin Kirmayr.