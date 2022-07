Seilspannprüfungstrupp in Grün: Wie die Schlierseer Turner 1972 zum olympischen Boxen kamen

Schlierseer Gerätekommando in der Olympiahalle: (h.v.l.) Albert Zellinger, Stefan Maier, Herr Reuter vom Turngerätehersteller, Hermann Leitner, (v.v.l.) Toni Scherer, Adi Merle, Herbert Seemüller, Edmund Spitzeder und Klaus Leitner sowie sitzend Robert Holzmüller © Privat

Eine Delegation der Schlierseer Turner half bei den olympischen Turnwettkämpfen 1972 in München mit. Zum Boxen kamen sie aber nur mit einem Trick.

Schliersee – Sie turnen immer noch. Oder spielen Volleyball. Mit vollem Einsatz. Im Sommer draußen am See, jeden Freitagabend. Und danach ratschen sie bei einem oder mehreren Gläsern Bier oder Wein über die alten Zeiten. 50 Jahre ist es her, dass eine Delegation der Sparte Turnen des TSV Schliersee hautnah bei den Olympischen Spielen in München dabei war.

Durch die Kontakte von Toni Engelhard, damals für die Kunstturn-Wettbewerbe verantwortlich (wir berichteten), wurden Sepp Engelhard, Robert Holzmüller, Hermann und Klaus Leitner, Stefan Maier, Adi Merle, Toni Scherer, Hebert Seemüller und Albert Zellinger bei den Turnwettkämpfen eingesetzt. In ihren grünen Overalls waren sie für den Auf- und Umbau der Geräte zuständig. „Das ist für uns ein einmaliges Erlebnis gewesen“, erinnern sie sich heute. Sie durften vor den Olympischen Spielen die Fackel einen Teil der Strecke tragen, sahen in München hochklassige Turnwettkämpfe, erlebten im Olympiastadion wie Hochspringerin Ulrike Meyfarth und Weitspringerin Heide Rosendahl Gold holten – und es ihnen Klaus Wolfermann gleichtat, als er den Speer als Erster überhaupt bei einem olympischen Wettkampf über die 90 Meter-Marke hinausschleuderte.

Nur für einen Wettbewerb hatten die Schlierseer Turner keine Karten: Boxen. Da halfen auch keine Akkreditierung und kein grüner Overall. „Da wollten wir aber unbedingt hin“, sagt Hermann Leitner. Es half ein kleiner Trick: „Wir haben am Eingang einfach gesagt, dass wir da sind, um die Seilspannung am Ring zu kontrollieren. Sie haben uns tatsächlich reingelassen, wir sind bis ganz nach vorne zum Ring gegangen und dann hat keiner mehr nach uns gefragt.“

Schlierseer führten Übung vor

Ganz nah dran an den Athleten waren sie auch beim Turnen. „Das waren ja damals unsere Idole, die wir live gesehen haben.“ Zur Verwunderung der Schlierseer fast alle Raucher, ob Japaner oder Sowjets. „Das hat uns gewundert, bei uns war Rauchen eine Todsünde. Der (Michail) Voronin ist draußen vor der Halle gestanden, hat eine geraucht, ist aufgerufen worden, ist ans Magnesia gegangen und hat eine Medaille gemacht.“ Und die Schlierseer Turner waren baff.

Die Original-Olympia-Kleidung passt den Schlierseer Turnern teilweise noch heute: (v.l.) Albert Zellinger; Sepp Engelhard, Toni Scherer, Toni Engelhard, Robert Holzmüller, Adi Merle, Klaus Leitner und Stefan Maier. © Steffen Gerber

14 Tage waren sie in München, testeten vorab die Mensa – „Mia ham aufg’legt, was herganga is“ – , waren bei der Eröffnungsfeier im Stadion, führten die Trampolinübung „Die lustigen Schlierseer“ auf, liefen am Warmschwimmbecken dem siebenfachen Olympiasieger Mark Spitz über den Weg und erfuhren in ihrer Wohnung in der Winzererstraße aus dem Radio vom Anschlag auf die israelische Mannschaft.

Manchen passt der Anzug noch heute

Die Erinnerung an 1972 lebt fort in Fotos, kleinen Plaketten mit Danksagungen –und einige haben sogar den grünen Overall aufgehoben. Gibt es irgendetwas zu bereuen? „Dass ich die Silvia nicht umarmt habe“, sagt Hermann Leitner – und meint natürlich Silvia Sommerlath, Königin von Schweden, die bei den Olympischen Spielen in München als Hostess arbeitete. Ansonsten wirken die (Alt-)Turner nicht so, als hätten sie in dieser Zeit allzu viel ausgelassen. Der grüne Anzug passt manchen heute noch. Wenn ein, zwei Knöpfe offenbleiben. Die Augen funkeln.

Es gibt wenig Zweifel daran, dass die Schlierseer sofort bereitstehen würden, wenn irgendwo ein Gerät aufgebaut werden muss. Oder die Seilspannung überprüft gehört. cf