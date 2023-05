SG Hausham macht Habach zum Meister - 4:3-Sieg in Ohlstadt

Durch den Sieg der SG Hausham plant Habach für die Bezirksliga. Das Archivbild zeigt Niklas Steiger (l.) gegen Habachs Florian Neuschl in einem früheren Duell. © Ralf Ruder

Die SG Hausham siegt hat in Ohlstadt 4:3 gewonnen. Coach Stephan Leitner lobt die starke Moral, die die Haushamer gezeigt haben.

Hausham – Nach dem Schlusspfiff der Begegnung zwischen dem SV Ohlstadt und der SG Hausham brach am Spielfeldrand lautstarker Jubel los. Die Haushamer freuten sich über den ersten Sieg in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe A, auch wenn dieser sportlich relativ belanglos war. Wenig zu feiern gab es für den SV Ohlstadt, der seine Aufstiegshoffnungen nun wohl endgültig begraben darf. Die Sektkorken knallten auch beim ASV Habach, der durch den Haushamer 4:3-Sieg nun für die Bezirksliga planen darf.

Haushams Coach Stephan Leitner war mit der Leistung seines ersatzgeschwächten Teams sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen und starke Moral gezeigt.“ Das Spiel selbst war von der ersten Minute an klar verteilt. Ohlstadt brauchte drei Punkte, um ins Rennen um die ersten beiden Plätze eingreifen zu können, die Gäste konnten ohne Druck in die Partie gehen. So ließen die Tore nicht lange auf sich warten.

Thomas Reiter mit drei Torchancen

Bei einem Konter der Knappen legte Simon Beck quer, und Kilian Siglreitmaier schob ein zum 1:0. Nach dem Ausgleich wurde Beck geschickt. Er umkurvte Ohlstadts Keeper und erhöhte aus spitzem Winkel auf 2:1. Doch auch SG-Keeper Stefan Zimmerhakl musste vor der Pause ein zweites Mal hinter sich greifen. Mit 2:2 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel agierte Ohlstadt weiter offensiv, Hausham setzte auf Konter und traf erneut. A-Jugendspieler Thomas Reiter, zur Pause eingewechselt, hatte binnen weniger Minuten drei Torchancen. Die dritte drückte er zum 3:2 über die Linie. Leitner: „Ein super Einstand für ihn bei den Herren.“

Doch Ohlstadt glich wieder aus zum 3:3 – das Spiel stand auf Messers Schneide. Dann konnte der SV-Keeper einen Freistoß von Lukas Grill nur nach vorne abklatschten, und Beck staubte ab zum 4:3-Endstand, den die Knappen mit viel Kampf und Einsatz über die Zeit brachten. Leitner: „Dieses Mal haben wir unsere Chancen auch reingemacht. Insgesamt war der Sieg verdient.“

SV Ohlstadt – SG Hausham 3:4 (2:2)

SG Hausham: Zimmerhakl – Schauer, Kloiber, Hamm (85. Marcks), Baumgartner – Kobinger (46. Reiter), Grill, Steiger, Trettenhann – Beck, Siglreitmaier.

Tore: 0:1 Siglreitmaier (17.), 1:1 Schwinghammer (20.), 1:2 Beck (27.), 2:2 Kurz (30.), 2:3 Reiter (55.), 3:3 Schwinghammer (73.), 3:4 Beck (77.). Zuschauer: 150.

Gelbe Karten: Schwinghammer, Lahmeyer, Fischer – Siglreitmaier.

Schiedsrichter: Florian Bauer.