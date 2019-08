Silber zum Saisonende: Moritz Schaffner wird zweiter beim Thiersee-Triathlon

Schwimmen noch Schwachstelle

Moritz Schaffner hat beim Thiersee-Triathlon einen weiteren Podestplatz geholt. Damit hat er die Wettkampfsaison beendet.

Thiersee– Moritz Schaffner hat sich, vor allem dank einer überragenden Fahrt auf dem Rad, beim Thiersee Triathlon in Tirol über die olympische Distanz den zweiten Platz gesichert. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen kam der Schlierseer mit einer Zeit von 2:20:28 Stunden rund neun Minuten hinter dem Österreicher Sebastian Hanusch ins Ziel. „Für mich ist das ein tolles Ergebnis“, sagt Schaffner, der damit in seiner Premierensaison im Triathlon einen weiteren Podestplatz feiern konnte. „Mehr war an diesem Tag nicht drin. Sebastian war einfach eine Klasse für sich.“

Allerdings musste Schaffner wieder einem Rückstand hinterherlaufen, denn das Schwimmen bleibt seine Schwachstelle. Nach 1,5 Kilometern im Thiersee kam er nur als 21. aus dem Wasser. „Ich bin zwar so schnell geschwommen wie noch nie, aber für Spitzenzeiten reicht es noch nicht“, erklärt der Triathlet.

Bei besten Bedingungen – 25 Grad und Sonnenschein – konnte er auf der anschließenden Radstrecke aber schnell Plätze gut machen. „Es war ein sehr hügeliger Kurs mit 1200 Höhenmetern. Das kam mir natürlich sehr entgegen.“ Als ehemaliger Radprofi konnte er in den Abfahrten mehr Risiko gehen und so Position für Position gutmachen. Mit der besten Radzeit aller Teilnehmer ging es bis auf Rang drei nach vorne.

Es folgten fünf harte Laufrunden um den See. „Meine Beine hab ich da schon ordentlich gespürt“, erzählt Schaffner. „Die Laufstrecke war dann auch noch ein Kiesweg. Das ist noch mal anstrengender, aber ich habe mich gut gefühlt an dem Tag.“

Und so lief der Schlierseer in seinem letzten Triathlon-Wettkampf der Saison noch auf Platz zwei nach vorne. „Insgesamt bin ich mit dem Saisonverlauf echt zufrieden“, sagt er. „Ich bin da ohne große Erwartungen rein und es lief durchweg erstaunlich gut.“

Einzelne Lauf- und Radrennen wird er in diesem Jahr zwar noch absolvieren, ansonsten laufen aber bereits die Planungen für die Vorbereitung auf das kommende Jahr. Vor allem in der Schwimmhalle will Schaffner im Winter viel Zeit verbringen. Und damit den Rückstand zu den Topleuten weiter zu verkürzen.