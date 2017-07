Nach Dauerregen: Sixtus Turnier startet mit Verspätung 

Tennis

von Nina Probst schließen

Das Clubhaus des TC Schliersee platzte aus allen Nähten - Aktive, Organisatoren und Zuschauer beim Sixtus Turnier warteten auf eine Ende des Dauerregens. Das kam gegen 14.30 Uhr - endlich.

Schliersee/Hausham – Wieder kein Glück mit dem Wetter: Erst um 14.30 Uhr konnte der TC Schliersee mit dem Sixtus Turnier am gestrigen Freitag weitermachen. Vorher war – mal wieder – der Platz unter Wasser. „Die Spieler waren aber alle pünktlich da“, sagt Turnierleiter Ottmar Neidhardt. Also machten es sich alle im Clubhaus gemütlich, das mit rund 60 Leuten etwas überfüllt war. Und warteten auf ein Ende der Wassermassen.

Mit Unterstützung der SG Hausham, die erneut ihre Plätze zur Verfügung stellte, konnte zumindest jeweils eine Hauptrunde bei Damen und Herren gespielt werden. „Die Stimmung war für die Umstände gut“, sagt Neidhardt. Auch bei Sprühregen am Nachmittag ließ keiner den Schläger fallen, alle kämpften weiter um den Einzug ins Viertelfinale. Kämpfen musste ausgerechnet der an Platz eins gesetzte Vincent Jänsch-Müller (Dorstener TC), Nummer 65 in Deutschland. Erst im Champions-Tie-Break konnte sich der Favorit durchsetzen. „Der stand knapp vor dem Aus“, wundert sich Neidhardt. Auch Vorjahressieger Luis Erlenbusch ist noch dabei.

Was Neidhardt überrascht hat: „Die Plätze haben die Regenfälle erstaunlich gut überstanden.“ Auch Zuschauer kamen trotz des schlechten Wetters. Die zweite Hauptrunde wird nun auf diesen Samstag verlegt, ab 9 Uhr in Schliersee und Hausham. Danach – je nach Dauer der Matches – beginnen am Samstagnachmittag die Viertelfinals. Am Sonntag werden ab 9 Uhr die Halbfinals ausgetragen, danach die Finals.

Zeitplan und Ergebnisse können immer aktuell unter www.mybigpoint.tennis.de eingesehen werden.