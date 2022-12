Marlene Schmotz konzentriert sich in Sestriere auf den Slalom

Teilen

Im Slalom von Sestriere will Marlene Schmotz ihre ersten Weltcuppunkte des Winters holen – und damit etwas Selbstvertrauen zurückgewinnen. © PETER KORNATZ

Beim alpinen Weltcup in Sestriere konzentriert sich Marlene Schmotz auf den Slalom und lässt den Riesenslalom aus.

Fischbachau – Marlene Schmotz kann und soll sich an diesem Wochenende voll und ganz auf den Slalom konzentrieren. Beim Weltcup im italienischen Sestriere wird zwar am Samstag auch ein Riesenslalom ausgetragen, bevor am Sonntag der Slalom über die Bühne geht. Aber dort sind für den Deutschen Skiverband (DSV) nur Emma Aicher und Jessica Hilzinger am Start.

Marlene Schmotz war zuletzt bei zwei Europacup-Riesenslaloms im schweizerischen Zinal jeweils im ersten Durchgang ausgeschieden. „Ich habe meine Leistung nicht ganz abrufen können, deswegen lege ich den Fokus jetzt auf den Slalom“, sagt die 28 Jahre alte Technikspezialistin vom SC Leitzachtal. „Aber grundsätzlich bleibe ich schon auf beiden Disziplinen.“

Schmotz fehlt in dieser Saison weiter ein Ergebnis. Beim Weltcup-Wochenende in Killington (USA) Ende November verpasste sie sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom den zweiten Durchgang und damit die Chance auf Punkte. Besonders bitter: Im Riesenslalom hatte sie sich beim Start zur Motivation auf die Brust geschlagen und dabei mit dem Stock versehentlich die Zeitmessung ausgelöst. Schon vor ihrem Lauf waren damit alle Chancen auf ein gutes Ergebnis dahin.

Den Riesenslalom in Sestriere wird die Fischbachauerin als Zuschauerin verfolgen, erst am Sonntag ist sie im Slalom an der Reihe (1. Durchgang: 10.30 Uhr, 2. Durchgang 13.30 Uhr). Am Freitag gab es viel Neuschnee. „Sie sind schon fleißig am Rausschieben und der Untergrund ist gut“, sagt Marlene Schmotz. „Das Wetter passt auch, also steht einem super Rennwochenende nichts im Weg.“ cf