Schmotz mit Bestleistung, Rebensburg auf dem Podest

Landkreis-Fahrerinnen überzeugen

von Christoph Fetzer schließen

Je später die Saison, desto besser kommen die Landkreis-Rennläuferinnen in Fahrt: Marlene Schmotz holt in Spindlermühle ihr bestes Weltcup-Ergebnis im Riesenslalom. Viktoria Rebensburg wird Zweite.

Spindlermühle – Petra Vlhova, Viktoria Rebensburg und Mikaela Shiffrin sind zurzeit die dominierenden Riesenslalomfahrerinnen – in dieser Reihenfolge. Denn genau wie vor drei Wochen bei den Weltmeisterschaften in Åre landeten die Slowakin, die Kreutherin und die US-Amerikanerin auch beim Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle auf den ersten drei Plätzen. Zwischen Vlhova und Rebensburg war es dieses Mal sogar noch spannender als in Schweden. Bei der WM hatten die beiden 14 Hundertstel Sekunden getrennt, am Freitag in Tschechien waren es nur elf. „Es war am Ende knapp“, sagt Rebensburg im ORF. „Im letzten Teil hat mir Petra noch ein paar Hundertstel abgenommen, aber ich bin extrem zufrieden.“

+ Ihr bestes Weltcup-Ergebnis im Riesenslalom fuhr Marlene Schmotz in Spindlermühle ein. © GEPA pictures/Mario Kneisl Auch die zweite Starterin aus dem Landkreis, Marlene Schmotz (SC Leitzachtal), fuhr ein ausgezeichnetes Ergebnis ein. Die Fischbachauerin schob sich mit einem starken zweiten Durchgang vom 29. auf den 18. Platz nach vorne. Für Schmotz, die zuletzt wieder mit sehr guten Resultaten im Europacup überzeugt hatte, war es das beste Weltcup-Ergebnis im Riesenslalom. Im zweiten Durchgang fuhr sie die fünftbeste Zeit und war sogar schneller als Siegerin Vlhova.

Schmotz war als dritte Starterin in den zweiten Lauf gegangen und fand sehr gute Bedingungen vor. „Das habe ich ganz gut ausgenutzt“, sagt die 25-Jährige, die in Spindlermühle auch beim Slalom am Samstag startet. „In beiden Disziplinen passen die Ergebnisse momentan ganz gut“, sagt die Fischbachauerin. „Es macht beim Fahren richtig Spaß.“

Auch Rebensburg ist mittlerweile wieder mit viel Freude bei der Sache. Sie weiß, dass sie um den Sieg mitfahren kann. Ihre größte Konkurrentin ist weiter Vlhova. Anders als bei der WM in Åre, als Rebensburg nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte und Vlhova dann vorbeigezogen war, gewann die Slowakin das Rennen dieses Mal von der Spitze weg. Sie fuhr in beiden Läufen vor allem im unteren Teil sehr stark. „Petra setzt die Latte im Riesenslalom derzeit extrem hoch“, sagt Rebensburg. „Das ist die neue Aufgabe.“ Die letzte Chance, die Slowakin in diesem Winter zu schlagen, hat die Kreutherin beim Weltcup-Finale in Soldeu (Andorra) kommende Woche.

Schmotz ist da nicht dabei. Für Platzierungen in den Top 25 hat es für sie in den Disziplinwertungen im Slalom und Riesenslalom (noch) nicht gereicht. Sie startet stattdessen beim Europacup-Finale im italienischen Sella Nevea.

cf