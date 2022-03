Titel für Team Oberland I mit Schmotz und Sennhofer

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Sieger: (v.l.) Nikolaus Pföderl, Marlene Schmotz und Marinus Sennhofer. © Peter kornatz

Bei der Deutschen Meisterschaft der Alpinen hat das Team Oberland I mit Marlene Schmotz und Marinus Sennhofer den Parallelslalom-Titel gewonnen.

Landkreis – Zum Abschluss des Ski-Winters darf sich das Oberland über einen Titel freuen: Das Team Oberland I mit Marlene Schmotz (SC Leitzachtal), Marinus Sennhofer (SC Kreuth), Nikolaus Pföderl (SC Lenggries) und Martina Willibald (SSC Jachenau) hat am Freitag bei den Deutschen Meisterschaften in Seefeld den Teamwettbewerb im Parallelslalom gewonnen. Die Freude wurde durch eine Verletzung Willibalds getrübt. Das Team Oberland II mit Marisa Messmer, Christina Leitner (beide SC Schliersee), Toni Tremmel und Simon Nantschev (beide SC Rottach-Egern) schied im Viertelfinale gegen München I aus, das Team Oberland III mit Emily Wöhrle (SC Bad Tölz), Olivia Ostermuenchner (SC Lenggries), Philipp Schmid (TSV Hartpenning) und Max Poller (SC Schliersee) im Achtelfinale gegen das Team ASV I aus dem Allgäu.

Bereits im Wochenverlauf wurden die besten deutschen Abfahrer bei einem internationalen Rennen in Garmisch ermittelt. Bester Oberlandler war beim Sieg von Romed Baumann Sennhofer auf Platz zehn (Deutschland-Neunter), unmittelbar vor Tremmel. Dessen Vereinskameraden Nantschev (21./18.) und Gustav Weinmann (26./23.) komplettierten das Feld aus Oberland-Sicht. Bei den Frauen war Messmer als Zwölfte (Deutschland-Achte) beim Titelgewinn von Emma Aicher beste Oberlandlerin, Wöhrle erreichte Platz 18 respektive 14.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Am Wochenende werden in Seefeld noch die deutschen Meister in Slalom und Riesenslalom ermittelt, Tremmel startet dabei als Titelverteidiger im Slalom.