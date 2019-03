Rebensburg und Schmotz greifen wieder im Weltcup an

„Es war wichtig, die Zeit zu haben, wieder die nötigen Kräfte zu sammeln“

Drei Wochen nach der Ski-WM greifen Viktoria Rebensburg und Marlene Schmotz wieder in das Weltcup-Geschehen ein. Im im tschechischen Spindlermühle steht am Freitag ein Riesenslalom auf dem Programm.

Spindlermühle – Vieles gewinnt an Wert, je länger man es hat. So ist es auch mit Viktoria Rebensburgs WM-Silbermedaille im Riesenslalom. „Es ist einfach ein superschönes Gefühl, dass ich die Medaille geholt habe“, sagt die 29-jährige Skirennläuferin vom SC Kreuth. „Mit etwas Abstand betrachtet gilt das noch viel mehr.“

Seit der Silbermedaille von Åre hat Rebensburg kein Rennen bestritten. Am Freitag geht es im Weltcup weiter, im tschechischen Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) startet Rebensburg beim vorletzten Riesenslalom des Winters (erster Durchgang 10.30 Uhr, zweiter Durchgang 13.30 Uhr). Auch Marlene Schmotz vom SC Leitzachtal steht im Aufgebot des Deutschen Skiverbands.

Rebensburg hat die drei Wochen seit der WM gut genutzt. „Es war wichtig, auch die Zeit zu haben, alles einordnen zu können und wieder die nötigen Kräfte zu sammeln“, sagt sie. „So eine WM ist schon immer zehrend.“ Die Speedrennen im russischen Sotschi/Rosa Khutor waren ja dem Wetter zum Opfer gefallen, aber Rebensburg war gar nicht erst nach Russland geflogen. Sie hatte sich zwischendurch einen leichten Schnupfen eingefangen. „Wir haben uns entschieden, den Fokus auf den Riesenslalom zu legen“, sagt Rebensburg.

Und die Kreutherin hatte Glück. Sie konnte in der Heimat trainieren. Die Bedingungen am Sudelfeld waren hervorragend. „Die Piste war ziemlich hart. Und obwohl es so warm war, waren die Verhältnisse wirklich gut. Das war richtig schönes ‚Frühjahrsskifahren’. Und es war auch einmal gut, dass ich mich in der Früh zu Hause ins Auto setzen und ins Training fahren konnte.“

Vier Rennen stehen in dieser Saison noch an, der Riesenslalom in Spindlermühle und ein weiterer beim Weltcup-Finale in Soldeu (Andorra). Dazu geht Rebensburg dort auch beim Super-G und in der Abfahrt an den Start. Sie hat sich wie immer keine genauen Ergebnisse vorgenommen. „Wichtig ist es, den Flow, den ich in jedem Rennen bei der WM gehabt habe, in die letzten Weltcup-Rennen mitzunehmen und Spaß zu haben“, sagt sie.

Schmotz fährt in Spindlermühle den Riesenslalom und den Slalom (erster Durchgang 10.30 Uhr, zweiter Durchgang 13.30 Uhr) am Samstag. Im Gegensatz zu Rebensburg war die Fischbachauerin, die am Mittwoch ihren 25. Geburtstag feierte, Anfang März schon wieder bei Rennen unterwegs. In Jasna gingen zwei Europacups und die slowakische Meisterschaft im Riesenslalom über die Bühne. Schmotz wurde im Slalom Fünfte und bei den beiden Riesenslaloms jeweils Zweite. Nach ihrem 19. Platz beim WM-Riesenslalom ist die Fischbachauerin also nach wie vor in ausgezeichneter Form.

