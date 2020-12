Schmotz kehrt auf eine besondere Piste zurück

Marlene Schmotz startet in Courchevel – Viktoria Rebensburg TV-Expertin

von Christoph Fetzer schließen

Marlene Schmotz startet am Wochenende zum zweiten Mal in diesem alpinen Weltcup-Winter. Mit Courchevel verbindet sie eine besondere Erinnerung. Viktoria Rebensburg gibt ihr Debüt als TV-Expertin.

Fischbachau/Courchevel – Die eine fährt zum ersten Mal in dieser Saison Riesenslalom, die andere feiert eine ganz andere Premiere: als Expertin am Mikrofon. Beim alpinen Ski-Weltcup im französischen Courchevel sind sowohl Marlene Schmotz (SC Leitzachtal) als auch Viktoria Rebensburg „am Start“. Die eine fährt, die andere kommentiert das Rennen. Rebensburg gibt an der Seite von Gerhard Leinauer ihr Debüt als Expertin für den Fernsehsender Eurosport. „Ich finde es cool, dass ich in dieser Form jetzt wieder involviert bin“, sagt die Kreutherin. „Ich will versuchen, mein Wissen weiterzugeben.“

Die 26-jährige Schmotz steht bei ihrem ersten Riesenslalom also auch unter der Beobachtung ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin. „Ich bin mit ihr in der vergangenen Saison noch viel unterwegs gewesen. Die Vicky war lange in dem Business dabei. Ich denke, sie wird das gut machen“, sagt Schmotz. Die Fischbachauerin hat sich in den vergangenen zwei Wochen auf der Reiteralm im österreichischen Schladming auf den Riesenslalom in Courchevel vorbereitet. „Wir hatten richtig gute Bedingungen. Ich bin im Riesenslalom wieder ein Stückchen vorangekommen“, sagt Schmotz. „Ich freue mich auf Courchevel. Das ist ein cooler Hang und ein cooles Event. Vom letzten Mal habe ich auch sehr gute Erinnerungen.“

Vor fast genau einem Jahr fuhr Schmotz beim Riesenslalom in Courchevel auf den neunten Platz. Das ist bis heute ihr bestes Weltcup-Ergebnis – im zweiten Durchgang fuhr sie sogar Laufbestzeit. Es folgten zwei weitere Platzierungen in den Top 30, einmal im Riesenslalom und einmal im Slalom, bevor sich Schmotz Anfang Januar in Zagreb das Kreuzband riss (wir berichteten).

Ihr Weltcup-Comeback feierte sie im November im finnischen Levi, dort verpasste die Fischbachauerin allerdings zweimal den zweiten Durchgang. Unter die besten 30 will sie so schnell wie möglich wieder. Auf konkrete Ergebnisse festnageln lassen möchte sich Schmotz in den Rennen drei und vier nach ihrer langen Verletzungspause aber nicht. „Ich will mein Bestes zeigen und gut Skifahren. Dann sieht man, was unter dem Strich rauskommt“, sagt sie.

Rebensburg will als Expertin für Sport begeistern

+ Viktoria Rebensburg © kn

Schmotz ist froh, wieder Weltcup-Schnee unter den Skiern zu haben. Komplettes Neuland betritt dagegen Viktoria Rebensburg an diesem Wochenende. Zum ersten Mal begleitet sie ein Skirennen am Mikrofon als Expertin. Der Fernsehsender Eurosport war mit der Frage an sie herangetreten, ob sie sich diesen Job vorstellen könne. Das grundsätzliche Interesse war bei Rebensburg schon vorher vorhanden. „Ich habe mich während meiner aktiven Zeit ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Aber gemacht habe ich es noch nie. Ich will am Wochenende reinschnuppern und alles kennenlernen“, sagt die Kreutherin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gespannt sein, wie Rebensburg die Sache angeht. Analysiert und getüftelt hat sie schließlich schon während ihrer Karriere genügend.

Jetzt will sie andere daran teilhaben lassen. „Es wäre schön, wenn die Leute mehr über die Komplexität, aber auch die Schönheit der Sportart lernen können. Ich will den Zuschauern einen Mehrwert bieten und ihnen zeigen, wie aufregend und spannend es sein kann“, sagt die 31-Jährige. Genug erlebt und mitgemacht hat Rebensburg während ihrer Karriere – und vor allem im vergangenen Winter – auf jeden Fall.

Und aus dem Landkreis gibt es ja mit Markus Wasmeier und Peter Schlickenrieder, mittlerweile Langlauf-Bundestrainer, schon zwei Beispiele für lange und erfolgreiche Tätigkeiten als Wintersport-TV-Experten.