Schlickenrieder: „Langlauf war mir zu wenig Action“

Hohe Sprünge: Weit über dem Boden fühlt sich Lukas Schlickenrieder am wohlsten. Ab Samstag stellt er gegen die besten Fahrer der Welt sein Können in Mailand unter Beweis.

Schlierseer startet in erste Weltcup-Saison

von Tamara Scheid schließen

Langlaufen ist seine Sache nicht, dafür das Freestyle-Skifahren: Lukas Schlickenrieder (18) startet am Samstag in seine erste Weltcup-Saison.

Schliersee – Lukas Schlickenrieder hat es geschafft, sich in den Nationalkader der Freestyle-Skifahrer zu kämpfen. Am kommenden Samstag startet der 18-Jährige aus Schliersee nun in seine erste Weltcup-Saison in der Disziplin Big Air. Dabei geht es darum, auf einer Schanze möglichst spektakuläre Sprünge zu zeigen.

Schlickenrieder, der für die Skizunft Neuhaus an den Start geht, steht noch am Anfang seiner Karriere. Daher kann er von seiner Leidenschaft auch nicht leben. „Ich komm‘ nicht drum rum, zu arbeiten“, erzählt der 18-Jährige. „Ich bleibe auf allen Kosten sitzen.“ Einzig das Material bekommt er von seiner Marke K2 gestellt. Momentan jobbt der Freestyler beim Hasenöhrl-Hof in Geitau in der Gastronomie und als Outdoor-Guide für Radtouren und Wanderungen. Auch wenn ihn seine Eltern unterstützen, will Schlickenrieder selbstständig sein. „Ich möchte das von meinem selbst erarbeiteten Geld schaffen.“

+ Lukas Schlickenrieder startet am Samstag in seine erste Weltcup-Saison. Am liebsten würde er vom Skifahren leben. Das ist allerdings – vor allem in dieser Disziplin – nicht ganz einfach. „Man kann nur noch davon leben, wenn man über die Vermarktungsschiene geht“, erklärt der Schlierseer. „Fast jeder in der Branche hat finanzielle Probleme.“ Dabei steht für Schlickenrieder die Leistung im Vordergrund, nicht die Vermarktung. Aber auch diese wird belohnt: Ab einer Platzierung unter den besten zehn gibt es Preisgeld und auch die Förderung wird mit zunehmendem Erfolg besser. „Der Deutsche Skiverband und die Sponsoren wollen Leistung sehen“, sagt der 18-Jährige.

Wichtig ist ihm aber auch, dass seine Eltern hinter ihm stehen. Vor allem sein Papa Peter, Langlauf-Olympia-Silbermedaillen-Gewinner von 2002, steht seinem Sohn mit Ratschlägen zur Seite. „Wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, oder auch bei Sponsoren ist er immer ein guter Ratgeber“, meint Lukas Schlickenrieder. Die Leidenschaft zum Langlauf hat er jedoch nie entdeckt. „Da war mir immer zu wenig Action“, sagt er und lacht.

Angefangen hat der Schlierseer als Rennfahrer im Ski Alpin. Im Snowpark am Spitzingsee hat Schlickenrieder dann seine Liebe zum Freestyle entdeckt und war bereits als Zwölfjähriger nur noch auf Schanzen und in der Luft unterwegs.

Nachdem er im vergangenen Jahr sein Abitur am Gymnasium Miesbach gemacht hat, kann er sich in der neuen Saison nun voll und ganz auf das Skifahren konzentrieren. Bald möchte er dann ein Psychologiestudium in Innsbruck (Tirol) beginnen. Wichtig ist dabei natürlich die Nähe zu den Skigebieten. „Ich möchte nicht ohne Berge leben“, sagt Schlickenrieder. „Von Innsbruck aus bin ich gleich am Stubaier Gletscher.“ Zudem könne er dort gut Skateboard fahren, seine zweite große Leidenschaft.

Aber jetzt konzentriert sich der 18-Jährige auf seine erste Weltcup-Saison und sein großes Ziel, sich im Training und Wettkampf stetig zu verbessern. „Ich möchte diese Saison eine Top 10 Platzierung im Weltcup erreichen“, sagt Schlickenrieder.

Drei Weltcup-Wettkämpfe stehen dem 18-Jährigen nun bevor. Am Samstag, 18. November, kann er sein Können in Mailand (Italien) unter Beweis stellen. Am ersten Dezember-Wochenende geht es nach Mönchengladbach, und im März 2018 steht noch ein Event in Québec, Kanada, im Terminkalender.

Nach Kanada und in die USA reist Schlickenrieder bereits Anfang Januar und möchte dort die verschiedenen Skigebiete besser kennenlernen. „In Amerika ist man einfach näher an der Szene dran“, sagt der 18-Jährige. In Deutschland dagegen sei das Freestyle Skifahren noch nicht so populär. Das könnte Schlickenrieder nun mit einer starken Weltcup-Saison zumindest im Landkreis ändern.