Schmotz will sich mit guten Leistungen revanchieren

Vorfreude pur: Marlene Schmotz geht zum ersten Mal bei einem Großereignis an den Start.

Fischbachauerin gibt WM-Debüt

von Christoph Fetzer

Die ansteigende Formkurve kommt gerade recht: Dauerstarterin Marlene Schmotz gibt am Donnerstag ihr WM-Debüt im Riesenslalom.

Åre – Die Lieblingsdisziplin von Marlene Schmotz ist eigentlich der Slalom. Ihre WM-Premiere feiert die 24-Jährige vom SC Leitzachtal aber im Riesenslalom. Am Donnerstag geht Schmotz zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft an den Start (1. Durchgang 14.15 Uhr, 2. Durchgang 17.45 Uhr, live auf Eurosport). „Ich bin stolz und freue mich sehr, dass ich für die WM nominiert wurde“, sagt die Fischbachauerin. „Die Trainer haben mir damit großes Vertrauen entgegengebracht und dafür möchte ich mich mit guten Leistungen revanchieren.“

Die Fischbachauerin hat sich nach anderthalbjähriger Verletzungspause wieder herangekämpft. Das war ein hartes Stück Arbeit. In diesem Winter ist Schmotz schon 26 Rennen gefahren – im Weltcup, Europacup, aber auch bei FIS-Wettbewerben. 26 Starts in 86 Tagen zwischen dem Weltcup-Slalom im finnischen Levi und dem Europacup-Riesenslalom in Berchtesgaden kurz vor der WM – das macht fast jeden dritten Tag ein Rennen für Dauerstarterin Schmotz.

Zum Lohn darf sich die 23-Jährige nun in Åre im Riesenslalom und im Slalom beweisen. „Es ist für mich die erste Teilnahme an einem Großereignis, entsprechend groß ist die Motivation“, sagt Schmotz. „Cool, dass meine Formkurve seit einigen Wochen ansteigt. Eine gute Voraussetzung, um mein Können auch bei den Rennen zeigen zu können.“

Die Slalomstrecke kennt Schmotz bereits aus dem Weltcup. In den Jahren 2014 und 2015 ist sie dort schon mal gestartet. „Es ist eine richtig schöne Strecke“, sagt die Fischbachauerin. „Mit allem drin, von flach bis steil und mit Übergängen, die man taktisch fahren muss.“

Im Slalom gewann Schmotz kürzlich das zweite Europacup-Rennen ihrer Karriere. Aber auch im Riesenslalom ist der 24-Jährigen etwas zuzutrauen. Im slowenischen Maribor holte sie Anfang Februar zum ersten Mal Weltcup-Punkte in dieser Disziplin. Schmotz landete auf dem 23. Platz.

