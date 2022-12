Cheyenne Loch freut sich auf langes Italien-Wochenende

Bestzeit in der Qualifikation fuhr Cheyenne Loch bei ihrem bislang letzten Auftritt in Carezza. © Miha Matavz/FIS

Beim Doppel-Weltcup-Wochenende in Italien will Cheyenne Loch nach ihrem Comeback den nächsten Schritt machen.

Carezza – Viel Zeit, um die Emotionen nach der Rückkehr in den Weltcup-Zirkus zu sortieren, bleibt Cheyenne Loch nicht. Denn bereits heute und am Samstag stehen für die 28-Jährige Raceboarderin vom SC Schliersee die beiden nächsten Rennen an. Den Anfang macht der Parallelriesenslalom in Carezza, ehe am Samstag das lange Italien-Wochenende in Cortina d’Ampezzo abgeschlossen wird – erneut mit einem Parallelriesenslalom.

„Ich bin gespannt, wo ich in dieser Disziplin stehe“, sagt Loch. Denn zum Weltcup-Auftakt gewann sie diese Erkenntnis erst mal nur im Parallelslalom, und auch hier natürlich als eine Momentaufnahme. Mit dem 21. Platz zeigte sich Loch nämlich wenig zufrieden und hofft, dass noch deutlich bessere Platzierungen möglich sind – selbst in ihrer Comeback-Saison.

Zumindest freue sie sich aber auf den Parallelriesenslalom sogar noch mehr als auf den Slalom in der Vorwoche. Hinzu kommt, dass ihr die Rennen in Italien bisher auch recht gut gelegen sind: In Cortina stand sie sogar bereits auf dem Podest (2015). Bei ihrem bislang letzten Rennen dort verpasste sie nach der zweitbesten Qualifikationszeit das Stockerl als Vierte knapp. Auch beim zurückliegenden Auftritt in Carezza fuhr sie auf Platz vier, dort sogar mit Bestzeit in der Qualifikation.

Ein Podestplatz ist zwar aktuell noch nicht das Ziel. Doch für die Weltmeisterschaft im Februar im georgischen Bakuriani würde sich Cheyenne Loch gerne qualifizieren. Dafür braucht es zwei Platzierungen unter den Top-15 oder eine unter den ersten Acht. Zwar bleiben im Januar noch einige Rennen, um die Norm zu schaffen. Doch ein Herantasten an die vorderen Plätze sowie der Einzug in die Finalläufe wären schon im Dezember ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – und eine Bestätigung des Comebacks.

Die Rennen

beginnen am heutigen Donnerstag um 13.15 Uhr, am Samstag um 18 Uhr. Die ARD überträgt jeweils im Livestream aus Carezza und Cortina d‘Ampezzo.