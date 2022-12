Cheyenne Loch ist mit Comeback nicht zufrieden

Tage auf Schnee gehen Cheyenne Loch derzeit noch ab. Deshalb fuhr sie in Winterberg nach verpasstem Finaleinzug als Vorläuferin. © Marius Becker/DPA

Bei ihrem Comeback im alpinen Snowboard-Weltcup bleibt Cheyenne Loch aus Schliersee hinter ihren Möglichkeiten zurück und ist nicht zufrieden.

Schliersee – Die Rückkehr in den Weltcup-Zirkus verlief für Cheyenne Loch vom SC Schliersee nicht nach Plan. Zwei Rennen fanden am vergangenen Wochenende statt, zunächst der Teambewerb, danach der Parallelslalom. Doch mit Platz 20 und 21 blieb Loch unter ihren Möglichkeiten. „Es war sehr enttäuschend“, gibt sie zu. „Ich habe noch sehr viel Arbeit vor mir.“

Dabei gelang ihr im Teamwettbewerb am Samstagvormittag eine gute Fahrt. Nur ein Fehler kurz vorm Ziel machte die eigentlich ordentliche Zeit zunichte. Am Nachmittag folgten dann die zwei Qualifikationsläufe im Parallelslalom. Ein 16. Platz hätte genügt, um am nächsten Tag beim Finale dabei zu sein. Es reichte für die Schlierseerin an diesem Tag aber nur für Platz 21 – 75 Hundertstelsekunden hinter dem 16. Platz. „Ich habe fahrtechnisch nicht das abgerufen, was ich im Training zeige“, sagt Loch. Doch auch der Kopf scheint eine Rolle gespielt zu haben: „Meine Emotionen waren sehr verwirrend. Ich wusste nicht: Bin ich jetzt aufgeregt oder nicht?“

Deutlich wurde: Die Routine fehlt bei der 28-Jährigen nach einer Saison Pause noch. Auch an Tagen auf dem Schnee hat sie noch einiges aufzuholen. „Darum ist jedes Rennen wichtig, um wieder hineinzukommen“, erklärt Loch. Statt am nächsten Tag beim Finale im Parallelslalom nur zuzusehen, ging sie deshalb auch als Vorläuferin an den Start.

Denn viel Zeit für weitere Schwünge bleiben ihr nicht: Schon am Donnerstag steht im italienischen Carezza der nächste Weltcup auf dem Programm. seh