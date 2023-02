Cheyenne Loch nach WM: „Froh, dass wir nach Hause fahren“

Immerhin im Parallel-Slalom lief es für Cheyenne Loch relativ gut. Das wurde mit Platz fünf belohnt. Den Frust über die Verhältnisse in Bakuriani kann das Ergebnis aber nicht überdecken. © Constanze Wagner/SNB Germany

Der Frust über die schlechten Verhältnisse bei der WM sitzt tief bei Cheyenne Loch - trotz Platz fünf im Parallel-Slalom.

Neuhaus – „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und wir nach Hause fahren“, sagt Cheyenne Loch konsterniert nach ihrem letzten WM-Auftritt. Die Reise ins georgische Bakuriani war für sie und ihre Teamkolleginnen und Teamkollegen alles andere als erfreulich. Die Bilanz: keine Medaille für die Raceboarder von Snowboard Germany. Dafür viel Frustration aufgrund der schwierigen Pistenverhältnisse und der chaotischen Organisation.

Nach Lochs holprigen Start im Parallel-Riesenslalom, lief der Parallel-Slalom für sie zumindest deutlich besser: Die Qualifikation beendete sie als Viertschnellste, schied in den Finals allerdings bereits im Viertelfinale aus. Am Ende wurde es der fünfte Platz – ihr bestes Slalom-Ergebnis in dieser Saison. Zufrieden ist die Raceboarderin vom SC Schliersee dennoch nicht: „Im Viertelfinale bin ich richtig schlecht gefahren und gar nicht in den Rhythmus gekommen.“ Folglich kam sie mit einer Sekunde Verspätung auf ihre Gegnerin Sabine Schöffmann (Österreich) ins Ziel.

Erneut kämpften die Raceboarder mit abenteuerlichen Pistenverhältnissen. Es gab einige längere Unterbrechungen, um zu retten, was zu retten ist. Auch diverse Trainer waren an den Pistenarbeiten beteiligt. „Sie haben versucht, noch das Beste herauszuholen“, erzählt Loch. Das Positive: Anders als beim ersten Bewerb gab es dieses Mal keine gravierenden Unterschiede zwischen den beiden Kursen. Die Verhältnisse waren also immerhin fair – oder besser gesagt für jeden gleich schlecht.

Loch holt im Teambewerb über eine Sekunde auf

Das sah beim abschließenden Teambewerb schon wieder etwas anders aus. Wie schon am Sonntag hatte abermals der rote Kurs seine Tücken, was einige Stürze zur Folge hatte. Leidtragende waren dabei auch die beiden deutschen Duos: Loch ging mit Elias Huber an den Start. Ihr Teampartner stürzte an besagter Stelle, sodass Loch mit der Strafzeit von 1,5 Sekunden ihr Duell gegen Lucia Dalmasso aus Italien antrat. Der Neuhauserin gelang es sogar, bis auf zwei Zehntel an die Italienerin heranzukommen – leider immer noch zu wenig für das Weiterkommen. Eine Runde mehr schaffte das zweite deutsche Duo bestehend aus Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister. Im Viertelfinale war allerdings auch für sie Schluss: Beide stürzten am selben Tor wie Huber.

Es ist eine ernüchternde WM-Bilanz, insbesondere aber auch eine ernüchternde Erfahrung. „Wir arbeiten lange auf eine Weltmeisterschaft hin. Und dann können wir unsere Sportart gar nicht richtig präsentieren“, sagt Loch. Für sie und den Rest des Teams heißt es nun: Abhaken, Mund abwischen und sich auf die verbleibenden Weltcup-Rennen freuen. Bessere Bedingungen fast schon garantiert. seh