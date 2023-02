Lechner und Morgan wollen sich für die WM eingrooven

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Hoch hinaus ging es für Christoph Lechner beim Halfpipe-Weltcup in Copper Mountain. In Amerika erreichte er erstmals das Finale in dieser Disziplin. © Tom Pennington/GettY IMages via AFP

Beim Weltcup der Snowboard-Freestyler in Calgary wollen sich Christoph Lechner und Annika Morgan für die WM eingrooven.

Landkreis – Ein letzter Härtetest vor den Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) wartet auf die Snowboarder Christoph Lechner (SC Ostin) und Annika Morgan (SC Miesbach). Im kanadischen Calgary geht es für Lechner noch um die komplette Qualifikationsnorm in der Halfpipe, Morgan hat diese nach ihrem dritten Platz in Mammoth Mountain (USA) bereits sicher.

Ob Lechner die komplette WM-Norm erfüllt, entscheidet sich bereits am Donnerstagabend in der Qualifikation (19 Uhr MEZ). Für die zweite Hälfte der Norm müsste er mindestens unter die besten 15 kommen. Idealerweise will sich der 22-Jährige aber für das Finale der besten Zehn qualifizieren. „Es läuft ziemlich gut hier. Es geht bisschen Wind, aber das sollte schon passen“, berichtet Lechner.

Damit sind die Verhältnisse besser als zuletzt in Mammoth. Auch dort lief das Training gut, allerdings missglückte dem SC-Ostin-Boarder, der als Letzter startete, der erste Lauf. Im zweiten Run hatte der Wind dann zum Ende deutlich aufgefrischt, wodurch Lechner bei seinem zweiten Versuch an Geschwindigkeit verlor und einen Trick nicht landen konnte. Doch das hat er abgehakt, in Calgary will er ins Finale am Freitagabend (19 Uhr Ortszeit/3 Uhr MEZ, Samstag) einziehen.

Wenn das Halfpipe-Finale bereits ausgetragen ist, beginnt für Morgan erst die Slopestyle-Qualifikation. Diese ist für Samstag angesetzt, die Finals sind für Sonntag 10 Uhr (18 Uhr MEZ) terminiert. Die 20-jährige Mittenwalderin startet mit dem Selbstvertrauen des dritten Platzes von Mammoth in den Wettbewerb – und würde gerne den nächsten Podestplatz folgen lassen. ses