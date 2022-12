Startschuss für das Projekt Comeback von Cheyenne Loch

Eines der bislang letzten Rennen: Cheyenne Loch beim Weltcup in Bad Gastein im März 2021. © Chad Buchholz/FIS

Vor fast zwei Jahren hat Cheyenne Loch ihre aktive Raceboard-Karriere erstmals beendet. Jetzt kehrt sie in den Weltcup zurück.

Schliersee – An diesem Wochenende startet der alpine Snowboard-Weltcup – und damit auch das Projekt Comeback für Cheyenne Loch vom SC Schliersee. Im März 2021 gab die heute 28-Jährige ihren Rücktritt aus dem Leistungssport bekannt. Nun, nach einer Saison Pause, ist sie wieder zurück. „Die Türen waren noch sehr offen“, erzählt sie. „Zum Ende des letzten Winters hat sich dann die Idee entwickelt, doch noch mal weiterzumachen.“

Vieles habe sich bei ihr in den knapp zwei Jahren verändert. Körperlich, aber auch mental „funktioniert es jetzt besser“. Die Auszeit und der Abstand vom Weltcup-Zirkus haben gut getan. „Ich bin jetzt viel gelassener und habe gelernt, auf mich zu hören, netter zu mir zu sein. Snowboarden ist nicht die ganze Welt“, erklärt Loch. Ihr Ehrgeiz ist dabei nach wie vor ungebremst, doch „gesünder“, wie sie findet. Nun gehe es ihr darum, einen guten Job zu machen, Spaß zu haben – aber nicht mehr, sich über Leistungen zu identifizieren. Ihr Ziel ist deshalb in erster Linie nicht leistungs- oder platzierungsgebunden. Wieder den Anschluss finden, sich hocharbeiten und beim Highlight des Winters dabei sein: der Weltmeisterschaft in Georgien.

Vorher gilt es aber, noch einige Weltcup-Rennen zu bestreiten. Den Anfang macht der Parallel-Slalom in Winterberg. Am Samstagvormittag beim Teambewerb ist Lochs Start noch fraglich. Doch spätestens Samstagnachmittag geht es für die Schlierseerin los mit den Qualifikationsläufen. Das Finale findet dann am Sonntag statt – hoffentlich mit Lochs Beteiligung. Denn für sie wäre es schon ein erster, kleiner Erfolg dort dabei zu sein.

Cheyenne Loch hat richtig Lust

Wirklich gerüstet fühlt sie sich nach einer holprigen Vorbereitungszeit nämlich noch nicht. Die Trockenheit und der Schneemangel im Alpenraum erschwerten es, gute Trainingsbedingungen zu finden. Zudem testete Loch noch bis vor Kurzem an ihrem Material. Alles in allem keine ideale Vorbereitung, insbesondere für eine Rückkehrerin. In Winterberg geht es deshalb vor allem zunächst um die Frage: Wo steht Cheyenne Loch im Weltcup?

Eins ist jedenfalls sicher: Die Vorfreude bei ihr ist riesig. „Ich habe richtig Lust, wieder die Emotionen zu spüren“, sagt sie.