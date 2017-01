Cheyenne Loch will Rogla-Fluch bezwingen

Snowboard Weltcup

Cheyenne Loch fährt im Parallelriesenslalom in Rogla. Ihr letzter Auftritt im Europacup hat Mut gemacht.

Rogla/Schliersee – Vom „Rogla-Fluch“ ist bei den deutschen Snowboardern vor dem Parallelriesenslalom die Rede. Denn in vier Weltcuprennen seit 2013 hat lediglich Selina Jörg einen Podiumsplatz, nämlich Rang drei, herausgefahren. Vom vermeintlichen Fluch betroffen scheint auch Cheyenne Loch vom SC Schliersee. „Ich weiß nicht, wie oft ich schon nach Rogla gefahren bin, und da kam nie etwas Gescheites heraus“, sagt sie. An diesem Samstag besteht die Möglichkeit, dies zu ändern. Der Parallelriesenslalom beginnt um 13 Uhr.

Nur einmal konnte Loch im slowenischen Wintersportort gute Ergebnisse erzielen. Im Europacup 2013 wurde sie im Parallelslalom Dritte und im Parallelriesenslalom Vierte. „Das war ein Ausrutscher“, sagt die 22-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Aber heuer wird es vielleicht anders.“ Warum genau sie und ihre Mannschaftskolleginnen sich in Rogla so schwertun, weiß sie dabei selbst nicht. Der flache Hang scheint ihnen einfach nicht zu liegen.

Lochs Auftritt vergangene Woche im Europacup in Livigno macht derweil Mut. Auch dort ist der Hang extrem flach, und Loch erreichte Platz drei. „Das war eine gute Vorbereitung“, sagt sie. Nicht nur sportlich. Denn mit ihrer Podiumsplatzierung und dem Erfüllen der WM-Norm hat sich die Schlierseerin selbst ein wenig Druck genommen. „Ich habe gesehen, dass ich ein Rennen runterbringen kann. Jetzt kann ich entspannter in die Weltcups starten.“ Und vielleicht in Slowenien gleich noch ein gutes Ergebnis draufsetzen.

Sofia Eham