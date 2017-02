Loch zurück im Kampf um die Spitzenplätze

Snowboard: Weltcup in Bansko

Es war erst Rennen Nummer drei und vier in diesem Weltcup-Winter für Cheyenne Loch. Und schon jetzt zeigt die Raceboarderin vom SC Schliersee, dass sie nach ihrer Verletzung zurück ist: Am Sonntag wird die Neuhauserin Vierte.

Bansko – Zum ersten Mal hat am Wochenende im bulgarischen Bansko ein Snowboard-Weltcup stattgefunden. Neues Terrain also auch für die Raceboarderin Cheyenne Loch vom SC Schliersee. Doch die Ergebnisse aus den beiden Parallel-Riesenslaloms an diesem Wochenende können sich sehen lassen: Am Freitag der 17. Platz, am gestrigen Sonntag dann mit Rang vier Lochs erste Top-Ten-Platzierung in diesem Weltcup-Winter. „Ich bin mehr als zufrieden“, betont sie.

Am Freitag lief noch nicht alles glatt. „Die Bedingungen waren ziemlich gut, aber ich bin nicht richtig in die Läufe reingekommen“, erzählt die Neuhauserin. „Es passierten einfach zu viele Fehler.“ Im ersten Qualifikationslauf schaffte sie noch die zehntbeste Zeit, doch im zweiten häuften sich besagte Fehler, sodass es am Ende nur für den 17. Platz reichte.

Die besten 16 schaffen den Einzug in die Finalläufe, und somit schrammte Loch knapp – vier Zehntel um genau zu sein – an diesen vorbei. „Ich war schon sehr enttäuscht“, sagt sie. „Es wäre mehr drin gewesen.“ Gleichzeitig ist nach ihrer Verletzungspause aber auch diese Platzierung ein gutes Ergebnis.

Ein weitaus besseres Ergebnis lieferte sie dann gestern im zweiten Rennen ab. Die Qualifikation beendete Loch als Viertschnellste und zog damit problemlos in die Endläufe ein. „Die Bedingungen waren schwierig“, erzählt Loch. „Es hat geregnet, und die Piste war voller Schläge.“ Aber: „Das liegt mir, damit kann ich umgehen.“ Und das hat sie auch gezeigt: Im Achtel- und Viertelfinale setzte sie sich jeweils gegen ihre Konkurrentinnen aus Österreich durch. Im Halbfinale musste Loch auf dem schlechteren Lauf starten und scheiterte auch deshalb an ihrer Gegnerin Alena Zavarzina aus Russland. Zavarzina setzte sich im Finale gegen die Gewinnerin vom Freitag, die Schweizerin Patrizia Kummer, durch.

Im kleinen Finale kämpfte Loch dann gegen Tomoka Takeuchi aus Japan ums Podium. „Da hat es vom Kopf her nicht mehr so gestimmt“, sagt die 22-Jährige. Zweimal stürzte sie und damit blieb es bei dem vierten Platz. „Ein bisschen ärgerlich ist es schon, aber am Ende überwiegt die Freude über die gute Platzierung“, sagt sie.

Und das ist auch gut so. Denn Lochs dritter und vierter Weltcup-Einsatz in diesem Winter haben gezeigt, dass mit ihr definitiv wieder zu rechnen ist. Zumal der Parallel-Riesenslalom ihre schwächere Disziplin ist. „Ich weiß jetzt, dass ich wieder zurück bin“, sagt sie.

Sofia Eham