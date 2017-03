Cheyenne Loch mit Handicap in die WM

Die WM genießen will Cheyenne Loch.

Snowboard: Weltmeisterschaft

Raceboarderin Cheyenne Loch startet am Dienstag in die WM. Nach den Titelkämpfen in der Sierra Nevada beendet die Neuhauserin die Saison, das Knie macht nicht mehr mit.

Sierra Nevada – Als die Raceboarderin Cheyenne Loch mit Verspätung in die Saison 2016/17 startete, war ihre Zielsetzung klar: Sie wollte es, trotz schwieriger Bedingungen nach zwei Knieoperationen, zur Weltmeisterschaft nach Spanien schaffen. Doch über den gesamten Winter war der Wurm drin. Langsam aber sicher hatte sich die 22-Jährige an die Weltspitze zurückgekämpft, als das Knie wieder begann, Probleme zu bereiten. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtete Loch dann noch vergangene Woche auf ihren Weltcup-Start in Kayseri.

Nichtsdestotrotz reichten ihre Leistungen dafür, einen der vier Startplätze für die Titelkämpfe in der Sierra Nevada zu ergattern. Zunächst stand noch ein Fragezeichen hinter ihrer Teilnahme, doch Ärzte wie Trainer gaben grünes Licht. „Die Krankheit ist überwunden, das Knie passt einigermaßen“, meint die Raceboarderin vom SC Schliersee. „Für die zwei Bewerbe wird es gehen.“

Und somit sollen nun die Strapazen der vergangenen Monate vergessen und die WM in vollen Zügen ausgekostet werden. Die Bedingungen sind dabei, trotz Frühlingstemperaturen, nicht schlecht. „Es gibt wenig Schnee, aber sie haben alles zusammengekratzt, was geht“, sagt die Neuhauserin. „Im Training war die Piste immer gut.“ Auch mit dem Hang kann sich Loch anfreunden. „Ein komplettes Mittelding zwischen steil und flach“, wie sie meint. „Ich denke, er taugt mir.“ Vor fünf Jahren, bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada war dies zumindest der Fall. Damals ergatterte Loch die Bronze-Medaille.

Eine weitere Medaille wäre dieses Mal aber doch eine Überraschung. „Ich bin schon ordentlich gehandicapt“, bemerkt Loch. „Da muss ich realistisch sein – die Top 16 zu erreichen wäre super.“ Damit könnte sie die verflixte Saison noch einigermaßen versöhnlich beenden. Auf das Weltcup-Finale in Winterberg, der Ort, an dem sie sich den Kreuzbandriss vor einem Jahr zugezogen hatte, wird sie verzichten. „Ich werde nach der WM noch viel an meinem Knie tun müssen.“ Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich eine weitere Operation nicht vermeiden.

Die WM-Stimmung will sie sich dadurch aber nicht trüben lassen. „Es ärgert mich schon, dass es vom Körper her nicht mehr geht, wo doch eigentlich mehr drin gewesen wäre“, meint Loch. „Aber ich muss nach vorne schauen.“ Und das heißt die Weltmeisterschaft unter der spanischen Sonne genießen und auf einen erfreulicheren, nächsten Winter hoffen.

Sofia Eham