Annika Morgan Zweite in Big-Air-Quali

Von: Joshua Eibl

Annika Morgan bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani. © Miha Matavz

In der WM-Qualifikation hat sich Snowboarderin Annika Morgan als Medaillenanwärterin im Big Air hervorgetan.

Miesbach – Das Wetter spielt Annika Morgan weiterhin nicht in die Karten. Trotzdem lieferte sie bei den Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) zu 100 Prozent ab. Die Freestylerin ließ auf ihren Finaleinzug und Platz zwölf im Slopestyle einen zweiten Platz in der Qualifikation zum Big-AirWettbewerb folgen.

Für ihre eigene Sicherheit hatten die Snowboarder darum gekämpft, dass das Big Air auf Donnerstag vorverlegt wurde. Viel geholfen hat das nicht. Nach einigen schönen Tagen begrüßten die Snowboarderinnen Regen und vor allem Nebel. Doch trotz der schlechten Sicht behielt Morgan in der Quali den Überblick. Die Snowboarderin vom SC Miesbach landete in den ersten beiden Durchgängen sowohl ihren Backside 1080 als auch Frontside 1080 sauber und flog damit vorübergehend auf den ersten Platz der Qualifikation. Mit 83,5 Punkten im ersten und 82 Zählern im zweiten Versuch kam die 21-Jährige auf 165,5 Punkte. Da kam keine ihrer Kontrahentinnen ran.

Allerdings musste der dritte Durchgang wegen des dichten Nebels abgebrochen werden. Statt der besten zwei blieb nur der beste Versuch in der Wertung. Und hier hatte Slopestyle-Weltmeisterin Mia Brooks aus Großbritannien mit 84 Zählern eine um 0,5 Punkte bessere Bewertung als Morgan erhalten.

Die Mittenwalderin ist mit dem zweiten Platz in der Qualifikaiton aber mehr als zufrieden. „Ich habe den Frontside 1080 erst vor kurzem gelernt und war selbst ein bisschen überrascht, dass ich den gelandet habe. Jetzt bin ich umso glücklicher. Das tut gut für mein Selbstbewusstsein und ich bin ready für das Finale“, berichtete Morgan.

Dieses ist weiterhin für Sonntag, 5. März angesetzt. Die acht weltbesten Snowboarderinnen hoffen auf bessere Bedingungen – und drei Versuche. je