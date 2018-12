Schad scheidet im Achtelfinale aus

Weltcup in Cervinia

von Julia Pawlovsky schließen

Nach der starken Quali scheidet Konstantin Schad beim Weltcup in Cervinia bereits im Achtelfinale aus. Am Samstag hat er wieder eine Chance, wenn das zweite Rennen ansteht.

Cervinia – „Das ist blöd gelaufen.“ Konstantin Schad (SC Miesbach) ist am Freitag beim Snowboardcross-Weltcup in Cervinia (Italien) bereits im Achtelfinale ausgeschieden. „Die Quali war ja super. Ich hab’ die Strecke im Griff, so ist es nicht“, sagt der Fischbachauer. Am Vortrag schaffte Schad mit der drittschnellsten Zeit noch problemlos die Qualifikation für das Rennen am Freitag. Dort wollte es dann bei aufgrund des starken Schneefalls deutlich schwierigeren Bedingungen nicht so recht klappen.

„Ich musste das Rennen defensiver angehen. Ich tue mich hier schwerer als Leute, die mit dem linken Fuß ankommen.“ Der 30-Jährige ist Goofy-Fahrer, was bedeutet, dass bei ihm der rechte Fuß in Fahrtrichtung vorne steht. „Für mich beginnt das Rennen erst nach Kurve vier.“ Und bei den Kurven im Aostatal hatte es Schad gleich mit großer Konkurrenz tun. In seinem ersten Heat standen mit Jake Vedder, Alex Deibold, Alessandro Haemmerle, Julian Lüftner und Matteo Menconi lauter Weltcup-Sieger. „Ich habe anfangs versucht, zu attackieren, was nicht gelang. Auch in der letzten Kurve bin ich nicht vorbeigekommen.“ Schad wurde Fünfter und verpasste damit das Viertelfinale. Am Ende wurde er auf Platz 22 gewertet. Sei’s drum, Schad nimmt’s locker: „Für mich war das eine gute Übung für das Rennen am Samstag. Da bin ich dann auch ausgeruhter als die anderen.“

Der Kapitän der deutschen Mannschaft freut sich zudem über das starke Abschneiden seines Teams: Der Sieg ging an Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen). Für die Überraschung des Tages sorgte Leon Beckhaus aus München, der für den SC Miesbach, startet. Der 20-Jährige, der bis zum großen Finale alle seine Heats in famoser Manier für sich entschieden hatte, sicherte sich mit Rang fünf nicht nur das beste Weltcup-Resultat seiner Karriere, sondern erfüllte auch die Norm für die WM in Park City (USA).

Weiter geht es für die Boardercrosser bereits am Samstag. Die Qualifikationsläufe sind für 9.30 Uhr angesetzt. Das Finale beginnt um 11.40 Uhr und wird auf dem Eurosportplayer und auf Sportschau.de live gestreamt.

jpa