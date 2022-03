Beckhaus deutscher Vize-Meister im Snowboardcross

Von: Sebastian Schuch

Leon Beckhaus ist deutscher Vize-Meister. © SBX

Beim Europacup am Götschen ermittelten die Snowboarder ihre deutschen Meister. Leon Beckhaus vom SC Miesbach holte den Vize-Titel, auch Celia Trinkl überzeugte.

Miesbach – Die Favoritenrolle vor der Deutschen Meisterschaft der Snowboardcrosser war klar vergeben: Martin Nörl DJK-SV Adlkofen trat als Führender des Gesamtweltcups bei den Europacup-Rennen am Götschen in Grasgehren an – und sicherte sich den nationalen Titel sowie den Sieg bei beiden ausgetragenen Rennen. Deutscher Vize-Meister wurde Leon Beckhaus vom SC Miesbach nach seinem vierten Platz im ersten Rennen. Damit belegte er nach einer durchwachsenen Saison und der verpassten Olympia-Qualifikation den gleichen Platz wie im Vorjahr. Im zweiten Rennen wurde der 24-Jährige Neunter.

Ein überzeugendes Comeback auf nationaler Bühne gab auch die Waakirchnerin Celia Trinkl nach ihrer langen Verletzungspause. Als Europacup-15. wurde die 19-Jährige vom SC Miesbach beim Sieg von Jana Fischer DM-Vierte. Besser lief es im zweiten Rennen mit Platz neun.

Annika Morgan vom SC Miesbach nahm nicht an den Deutschen Meisterschaften der Freestyler teil. Sie pausierte nach ihrer Teilnahme bei den Winterspielen. ses