Beckhaus im Großen und Ganzen zufrieden mit Saisonabschluss

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Leon Beckhaus freut sich auf die Sommerpause. © Snowboard Germany

Boardercrosser Leon Beckhaus (SC Miesbach) beendet die Saison auf den Plätzen 29 und 13.

Miesbach – „Insgesamt bin ich zufrieden, wie ich gefahren bin“, fasst Boardercrosser Leon Beckhaus den letzten Weltcup des Winters am Mont St. Anne zusammen. In Kanada verabschiedete sich der 25-Jährige vom SC Miesbach mit den Plätzen 29 und 13 in die Sommerpause.

Neben den spannenden Entscheidungen trug auch der Kurs seinen Teil zu einem gelungenen Saisonabschluss bei. „Er war cool und hat sehr Spaß gemacht“, sagt Beckhaus. Nachdem er in der Quali nach leichten Startproblemen im ersten Lauf erst mit dem zweiten den Startplatz für das erste Rennen des Doppelweltcups sicherte, hatte er im Achtelfinale gegen Teamkollegen Martin Nörl, Yoshiki Takahara (Japan) und David Pickl (Österreich) die schlechteste Startposition. Die sollte ihm zum Verhängnis werden: In der ersten Kurve übersah Nörl seinen Teamkollegen und fuhr bis nach außen, Beckhaus musste abbremsen und konnte sich nicht fürs Viertelfinale qualifizieren. „Da war ich nicht zufrieden mit der Fahrweise meines Teamkollegen“, schickt er leichte Kritik in Richtung des Gesamtweltcupsiegers.

In der Nacht zum zweiten Rennen hatte es dann kräftig geschneit, gepaart mit hohen Temperaturen bildete sich schwerer, pappiger Schnee. Der zweite Renntag begann mit den Pre-Heats, Beckhaus traf auf Loan Bozzolo (Italien) und Krystof Choura (Tschechien). Nach Kurve vier ging er in Führung und gab diese dank eines „Top-Bretts“ nicht mehr ab. Im Achtelfinale gelang dem 25-Jährigen ein Start-/Ziel-Sieg vor dem Schweizer Kalle Koblet. „Ein sehr sauberer Lauf von vorne weg“, kommentiert Beckhaus.

Im Viertelfinale warteten neben Koblet einmal mehr Nörl und zudem der Amerikaner Nick Baumgartner. Bis es endlich losging, stand das Quartett aufgrund eines vorherigen Foto-Finishes allerdings einige Minuten im Startgate. „Man steht da im Vollfokus, das ist sehr anstrengend“, erklärt Beckhaus. Zumindest einen Teilgrund für seinen Fehler am Start hat er hier erkannt. Zwar kämpfte er sich wieder ran, doch ein zweiter Fehler machte die Chance aufs Halbfinale zunichte.

Zu feiern gab es mit dem Gesamtsieg von Nörl dennoch etwas. „Es war nett und ging lang“, berichtet Beckhaus, dem in seiner Saisonbilanz ein, zwei Top-Resultate fehlen. Mit seinen Fahrten ist er im Großen und Ganzen aber zufrieden. ses