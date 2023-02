Leon Beckhaus im WM-Kader - Schad ergänzt Trainerteam

Von: Sebastian Schuch

Leon Beckhaus freut sich auf den Start in Bakuriani. © Snowboard Germany

Leon Beckhaus darf mit zur Snowboardcross-Weltmeisterschaft. Auch Konstantin Schad ist dabei - als Trainer.

Miesbach – Am Ende genügt Boardercrosser Leon Beckhaus die halbe Norm, um bei den Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) teilzunehmen. Der 24-Jährige wurde vom Trainerteam als einer von insgesamt fünf deutschen Startern nominiert.

„Ich freue mich, dass ich mit darf“, sagt der Athlet des SC Miesbach. Schließlich sei seine vierte WM-Teilnahme seit Saisonbeginn das ausgegebene Ziel gewesen. „Jetzt geht es daran, auch anständig abzuliefern.“ Zum Beispiel wie mit dem achten Platz bei den Weltmeisterschaften 2019 in Solitude (USA).

19. wurde damals ein gewisser Konstantin Schad. Der frühere Profi vom SC Miesbach ist auch heuer in Bakuriani wieder mit dabei. Allerdings als neuer Trainer der deutschen Boardercrosser. „Ich mag ihn gerne und verstehe mich sehr gut mit ihm. Wir sind früher zusammen gefahren“, sagt Beckhaus. In erster Linie sie es aber gut, drei statt zwei Trainern dabei zu haben. Dass Schad nach seinem Karriereende 2020 noch nicht all zu lange aus dem Weltcup-Geschehen draußen ist, sei ein weiterer Vorteil. „Wir haben damals ähnliche Gespräche geführt wie jetzt“, erinnert sich Beckhaus. „Ich hoffe, dass ich dem Team mit meinem großen Erfahrungsschatz weiterhelfen kann. Ich kenne ja die meisten Athleten noch als Teamkollegen und weiß, wie sie ticken“, sagt Schad in einer Pressemitteilung von Snowboard Germany.

Auf die deutschen Boardercrosser wartet am heutigen Dienstag noch ein Tag WM-Vorbereitung in der Schweiz. Nach einigen Tagen zu Hause geht es noch einmal auf die Reiteralm in der Steiermark und dann weiter nach Georgien. Ernst wird es für Beckhaus und Co. ab dem 2. März mit der Qualifikation. Am Folgetag steigen die Final-Heats, am 4. März der Teambewerb. ses