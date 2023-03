Beckhaus vor Saisonfinale: „Spaß haben und Gas geben“

Teilen

Beim Saisonfinale in Kanada will Leon Beckhaus wieder besser durch den Kurs kommen und sich mit einem guten Resultat in die Weltcup-freie Zeit verabschieden. © Arndt Falter/KN

Boardercrosser Leon Beckhaus reist mit Veysonnaz-Frust zum Saisonfinale nach Kanada.

Miesbach – „Es war nicht, wie erhofft“, bilanzierte Leon Beckhaus den Weltcup von Veysonnaz, wo der Snowboardcrosser vom SC Miesbach nicht über die Qualifikation hinaus kam. Hoch über dem Rhonetal blieb er drei Zehntel hinter der Zeit des Franzosen Leo Le Ble Jaques, der sich als 32. für das K.o-Finale qualifiziert hatte. Nach einem Fehler im ersten Qualifikationslauf habe er nicht mehr so ins Rennen gefunden, dass es für das direkte Ticket der schnellsten 21 gereicht hätte. „Im zweiten Lauf ging’s mir dann gut, aber die Bedingungen waren nicht mehr so, dass ich mich entscheidend hätte verbessern können.“ So blieb es am Ende Platz 38 im letzten Snowboardcross-Weltcup der Saison in Europa.

Der Klassiker von Veysonnaz hatte mit widrigen Wetterbedingungen begonnen. Der Trainingstag musste wegen viel Neuschnee und Wind ausfallen und so ging es am Qualifikationstag zunächst in zwei Trainingsläufen darum, sich mit einer Strecke vertraut zu machen, die unter dem plötzlich strahlenden Sonnenschein am Qualifikationstag etwas schwierig war. Gut kam damit Beckhaus’ Teamkollege Martin Nörl zurecht, der nicht nur Zweitschnellster der Quali war, sondern auch tags darauf in den Final-Heats dominierte und unter dem Beifall seiner Teamkollegen zum Sieg fuhr. „Wenigstens konnten wir ihn richtig feiern.“ Der Landshuter übernahm mit seinem Erfolg in Veysonnaz wieder die Führung im Gesamtweltcup, die ihm in der Sierra Nevada der Spanier Lucas Eguibar abgenommen hatte.

Somit startet der Titelverteidiger bei den beiden bevorstehenden Rennen in Kanada im gelben Trikot des Führenden. „Das muss er am Mount St. Anne verteidigen, dass wir dort ordentlich feiern können“, sagte Beckhaus lachend. Er selbst will „Spaß haben und Gas geben. Dann wird das schon.“ Der ursprünglich für Sonntag angesetzte Teamwettbewerb findet nicht statt. Kein Schaden für die Deutschen, die mit sehr kleinem Aufgebot nach Kanada unterwegs sind: Lediglich Beckhaus, Nörl und Jana Fischer vertreten Snowboard Germany beim Saisonfinale. „Ungewohnt“, meinte der 25-jährige Student und fügte augenzwinkernd an: „Da können sich die Trainer gut auf uns fokussieren.“

Die Qualifikation wird am Freitag gefahren, Samstag und Sonntag sind die Renntage terminiert. Das Gebiet 35 Kilometer nördlich von Quebec ist vor allem in der Mountainbike-Szene bekannt. Der Snowboardcross-Weltcup gastiert erstmals im schneesicheren Wintersportgebiet, das auch die kanadischen Kollegen allenfalls vom Familienurlaub kennen, nicht aber von höherklassigen Wettbewerben. Die Vorfreude ist groß, das Team bester Dinge. Einzige Unsicherheit sind An- und Abreise. „Ich hoffe, dass trotz der angekündigten Streiks alles funktioniert“, sagte Beckhaus, für den es nach einem Wäschewechsel schon am Montag in den Flieger ging. sie