Cheyenne Loch im Wadlbeißer: „Angst vorm Gewinnen? Das finde ich raus“

Auf dem Podest stand Snowboarderin Cheyenne Loch schon häufiger. Hier fährt sie beim Weltcup in Berchtesgaden dem dritten Platz entgegen. Jetzt will sie herausfinden, was ihr zum Gewinnen noch fehlt. © Miha Matavz/FIS

Snowboarderin Cheyenne Loch spricht im Lokalsport-Podcast des Miesbacher Merkur über ihre ungewöhnliche Einstellung zu den Olympischen Spielen und über ihr großes Ziel: einmal ganz oben stehen.

Schliersee – Die Karriere von Snowboarderin Cheyenne Loch ist ungewöhnlich verlaufen. 2021 - ausgerechnet vor der olympischen Saison - hörte die 28-Jährige vom SC Schliersee auf und zog gedanklich einen Schlussstrich hinter den Leistungssport. Gut eineinhalb Jahre später gab sie ihr Comeback. Mit Erfolg: Beim Weltcup in Berchtesgaden fuhr Loch Anfang März aufs Podest.

Im Wadlbeißer, dem Lokalsport- Podcast der Heimatzeitung, spricht Loch unter anderem über ...

... ihren Rücktritt 2021: „Ich war extrem viel verletzt und habe nicht nur physisch, sondern auch psychisch darunter gelitten. Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich das Gefühl hatte, ich muss die Reißleine ziehen und komplett rausgehen aus dem Ganzen. Ich habe meine Karriere beendet und mein komplettes Equipment weggegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder auf einem Raceboard stehen werde.“

... den Rücktritt vom Rücktritt: „Ich hatte keine Zweifel an meiner Entscheidung und ich bereue es auch jetzt nicht. Das war genau richtig. Aber ganz im Frieden mit dem Wettkampfsport bin ich nicht gegangen. Ich habe die Zeit genutzt, um an mir zu arbeiten und mich besser kennenzulernen. Als ich als Trainerin mit jungen Athletinnen gearbeitet habe, hat das viele Emotionen in mir ausgelöst. Am Start habe ich richtig gesehen, was sie gerade fühlen, weil ich da auch selber mal war, als ich kleiner war. Diesen Spaß und dieses Feuer zu sehen, das war schon irgendwie cool. Da habe ich auch gemerkt: Vielleicht habe ich selber noch nicht so gut damit abgeschlossen.“

… ihr ungewöhnliches Verhältnis zu den Olympischen Spielen: „Mich haben viele gefragt: Wie kannst Du vor Olympia aufhören - jetzt gerade, wo Du so gut bist? Das haben wenige verstanden, weil es das große Ziel für die meisten Sportler ist. Für mich war das nie so, ich habe das nie gefühlt. Ich habe als Kind schon immer gesagt, ich würde gerne Snowboard-Weltmeisterin werden. Eine Olympia-Medaille war irgendwie nie auf meinem Schirm. Ich habe Mega-Respekt davor, wie viele nur auf dieses Ziel hinarbeiten. Für mich war die Faszination für dieses Großereignis nie da. Ich dachte mir früher schon: Das ist ganz schön viel Schnickschnack für diesen einen Tag und diese eine Medaillenchance. Es ging die ganze Zeit um irgendwelche Eröffnungsfeiern, Einkleidungen und Akkreditierungen, aber gar nicht so viel um das Snowboarden an sich.“

... ihren Antrieb: „Meine ganze Karriere lang hat’s immer geheißen, dass ich so viel Talent habe und so gut Snowboard fahre und so viele Fähigkeiten mitbringe. Aber dass ich es nie runterbringe und nie schaffe, am Ende ganz oben zu stehen und das zu kriegen, was mir eigentlich zusteht. Ich hatte selber auch das eine oder andere Mal das Gefühl, dass das so ist. Seit ich 15 bin, habe ich noch nie ein Parallel-Rennen gewonnen. Mir ist schon ganz oft gesagt worden, dass ich „afraid of winning“ bin. Ich bin interessiert daran, vor was genau ich Angst habe. Das finde ich raus. An den fahrerischen oder technischen Fähigkeiten liegt es nicht. Da ist noch irgendwas anderes.“