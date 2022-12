So lief das Wintersport-Wochenende aus Miesbacher Sicht

Von: Sebastian Schuch

Hoch hinaus ging es für Christoph Lechner beim Halfpipe-Weltcup in Copper Mountain. In Amerika erreichte er erstmals das Finale in dieser Disziplin. © Tom Pennington/GettY IMages via AFP

Das Wintersport-Wochenende bot aus Sicht des Landkreises Miesbach einige Höhepunkte: Die Ergebnisse kompakt zusammengefasst.

Vanessa Hinz zweimal auf dem Stockerl

Vanessa Hinz hat sich für eine Rückkehr in den Biathlon-Weltcup empfohlen. Beim IBU-Cup im italienischen Ridnaun überzeugte die 30-Jährige mit guten Leistungen und zwei Podestplätzen. Im Sprint musste sie sich nur der weltcuperfahrenen Lokalmatadorin Federica Sanfilippo geschlagen geben und wurde Zweite. In der Verfolgung leistete sich die Schlierseerin zwei Fehler im letzten Schießen, die ihr den Sieg kosteten. Mit nur 6,5 Sekunden Rückstand lag sie auf Platz drei hinter der Siegerin Maren Kirkeeide (Norwegen), die den Zielsprint gegen Sanfilippo gewann. Und auch im Massenstart 60 über zwölf Kilometer zeigte sich Hinz in bestechender Laufform und wurde trotz vier Schießfehlern Fünfte. In allen drei Wettbewerben war die Biathletin vom SC Schliersee die beste deutsche Starterin. Die guten Leistungen werden sicherlich auch vom Trainerteam des Deutschen Skiverbands beobachtet worden sein. Anfang Januar steht der nächste Weltcup auf der slowenischen Pokljuka an – vielleicht auch mit Hinz. emi

Johanna Puff reist nach Platz sieben vorzeitig ab

Nicht ganz nach Plan lief der vorweihnachtliche IBU-Junior-Cup für Johanna Puff. Nach einem starken Auftaktrennen über 12,5 Kilometer verletzte sich die Oberaudorferin, die für den SC Bayrischzell startet, und musste frühzeitig die Heimreise antreten. „Das habe ich mir anders vorgestellt“, sagt die 20-Jährige, die sich nun auf erholsame Weihnachtstage freut. Beim Einzel zum Auftakt der zweiten Station der Nachwuchsrennserie lief Puff in Obertilliach auf Platz sieben. Nach zwei und einem Fehlschuss bei den ersten beiden Schießen konnte sie sich mit zwei fehlerfreien Schießen voran arbeiten und kam als beste Deutsche ins Ziel. Der Sieg ging an Oceane Michelon aus Frankreich. Nächste Station des Junior-Cups ist Anfang Februar in Haanja (Finnland). sie

Lucas Bögl starker 20. in Davos

Es waren wieder einmal norwegische Festspiele im Langlauf-Weltcup der Männer. Lucas Bögl aus Holzkirchen hingegen verpasste in Davos (Schweiz) die zweite Hälfte der Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften nur knapp. Er wurde über die 20 Kilometer in der freien Technik 20. und schrammte nur acht Sekunden an der benötigten Top-15-Platzierung vorbei. Den Sieg holte sich der Norweger Simen Hegstand Krueger vor fünf seiner Landsleute. Erst auf Platz sieben folgte mit dem Memminger Friedrich Moch der erste Nicht-Norweger. emi

Tremmel bester Deutscher in Obereggen

Traditionell ging es für die Skifahrer aus dem Landkreis kurz vor Weihnachten zum Europacup nach Obereggen, wo auch zahlreiche Weltcup-Fahrer einen Stopp auf dem Weg von Val d’Isère einlegten. Unter ihnen Toni Tremmel. Am Start: 108 Athleten aus 24 Nationen, von denen die selektive Piste 62 zum Verhängnis wurde. Darunter auch der Kreuther Marinus Sennhofer, der bereits im ersten Durchgang ausschied. Tremmel hingegen gelang ein starker erster Lauf. Zwar rutschte der Rottacher im Zweiten einige Plätze zurück, doch platzierte er sich als bester Deutscher auf Rang sieben. Sieger wurde der Franzose Steven Amiez, Sohn von Slalom-Weltcupsieger von 1996, Vizeweltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Sébastien Amiez. Einen Tag später brachte im Val di Fassa Marinus Sennhofer beide Durchgänge ins Ziel. 43. wurde der junge Kreuther, während Tremmel im zweiten Durchgang scheiterte. Nächste Station für Tremmel ist der Weltcup-Nachtslalom von Madonna di Campiglio. sie

Cheyenne Loch knackt WM-Norm

Endlich ist es da: das Top-Ergebnis von Cheyenne Loch vom SC Schliersee. Beim Parallelriesenslalom in Cortina d’Ampezzo wird sie Fünfte und zeigt damit eindrücklich, dass sie trotz einem Jahr Pause noch zur Weltspitze gehört. Den Grundstein für die starke Platzierung und die damit einhergehende WM-Norm legte sie in der Qualifikation. Hier fuhr sie die drittschnellste Zeit und erreichte damit zum ersten Mal in dieser Saison das Finale. Dort setzte sie sich im Achtelfinale noch mit großem Vorsprung gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch. Im Viertelfinale war aber Schluss: Mit 15 Hundertstel Rückstand musste sich Loch gegen ihre Teamkollegin Ramona Hofmeister geschlagen geben. Hofmeister schaffte es bis ins Finale, in dem sie allerdings Gloria Kotnik aus Slowenien unterlag. Mit dem zweiten Platz holte sie aber das erste Podium für die deutschen Raceboarderinnen in diesem Winter. Das starke Teamresultat komplettierte Carolin Langenhorst mit einem siebten Platz. seh

Christoph Lechner zum ersten Mal im Finale

Premiere für Christoph Lechner: Der Snowboarder vom SC Ostin erreichte im amerikanischen Copper Mountain erstmals das Finale in der Halfpipe. Als Fünfter seines Qualifikations-Heats zog der 22-Jährige ins Finale der besten Zehn ein. Dort belegte er Rang zehn. Sein Bruder Florian Lechner (16) wurde 13. seiner Qualifikation und belegte Gesamtrang 27. Der Sieg ging an den Australier Scotty James ses

Beckhaus verzichtet auf zweiten Cervinia-Start

Nach seinem 27. Platz beim ersten Weltcuprennen im italienischen Cervinia hat Snowboardcrosser Leon Beckhaus auf den Start im zweiten Rennen verzichtet. ses