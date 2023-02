So lief das Wintersport-Wochenende

Von: Sebastian Schuch

Gute Platzierungen bleiben Lucas Bögl momentan verwehrt. Der Langläufer aus Holzkirchen ist selbst auf der Suche nach den Ursachen für die Ergebnisdelle. © Kornatz

Ein emotionales Wochenende liegt hinter den Wintersportlern aus dem Landkreis Miesbach. Vor allem, da Vanessa Hinz ihre Karriere beendete.

Hinz beendet Karriere

Nach zehn Jahren und über 200 Starts im Biathlon-Weltcup ist Schluss: Vanessa Hinz beendet ihre Karriere - an dem Ort, an dem alles angefangen hat.

Bögl läuft auf Platz 32

Aus Landkreissicht war das letzte Wochenende im Langlauf-Weltcup vor den Weltmeisterschaften in Planica (Slowenien) eines zum Vergessen. Da war zum einen das Freistil-Rennen der Männer über zehn Kilometer, bei dem Lucas Bögl erneut nicht überzeugte. Mit nur einer Minute Rückstand landete der 32-Jährige beim Siebenfachsieg der Norweger auf Rang 32. So verpasste er auch die Staffel am Sonntag. Ein Aus in der WM-Staffel bedeutet die aktuelle Leistungsdelle des Holzkirchners aber nicht zwingen. Und da war zum anderen die Staffel der Frauen, die ein hervorragendes Rennen hinlegte, Zweite wurde und erstmals seit 2017 wieder einen Podestplatz erlief – später aber aufgrund eines Aufstellungsfehlers disqualifiziert wurde. Die alleinige Verantwortung dafür übernimmt Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus. Als Schlussläuferin der Staffel wäre eigentlich Coletta Rydzek geplant gewesen. Weil sie angeschlagen war, sprang Sofie Krehl ein. Schlickenrieder allerdings meldete den Tausch zu spät an den Weltverband FIS und so folgte nach dem kurzen Jubel die bittere Enttäuschung für das deutsche Frauen-Quartett. „Das war ein ganz klarer Fehler meinerseits“, nimmt Schlickenrieder die volle Schuld auf sich. emi

Morgan springt aufs Podest - Lechner in der Quali raus

Zweiter Weltcup-Start der Saison, erstes Podium und ganz nebenbei die WM-Norm erreicht. Auf den ersten Blick lief der Slopestyle-Bewerb in Mammoth Mountain (USA) für Annika Morgan nahezu perfekt. Allerdings belegte die 20-Jährige vom SC Miesbach den dritten Platz aufgrund ihrer Leistung in der Qualifikation. Wegen starker Winde war das Finale der besten Zehn zunächst von Freitag auf Samstag verschoben und schließlich abgesagt worden. So behielt die Mittenwalderin Platz drei und stand zum dritten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest. Weniger glücklich verlief der Bewerb in der Halfpipe für Christoph Lechner. Der Snowboarder vom SC Ostin konnte keinen seiner beiden Versuche in der Qualifikation sauber zu Ende fahren und schied aus. Letztlich wurde der 22-Jährige auf Platz 21 gewertet und benötigt damit noch die zweite Hälfte der WM-Norm. ses

Beckhaus verpasst WM-Nrom

Der Einzug ins Viertelfinale wäre nötig gewesen, dass Boardercrosser Leon Beckhaus die komplette WM-Norm noch erfüllt. Dieses Ziel hat der 24-Jährige vom SC Miesbach beim letzten Vor-WM-Weltcup in Cortina d’Ampezzo (Italien) verpasst. Er kam in seinem Achtelfinale gegen Aldan Chollet (Frankreich), Nick Baumgartner (USA) und Yoshiki Takahara (Japan) als Vierter ins Ziel und schied aus. Letztlich wurde er als 32. gewertet und reiht sich in die missglückte WM-Generalprobe ein. Von vier deutschen Achtelfinalisten kam nur einer ins Viertelfinale und stürzte dort. Ganz ausgeschlossen ist ein Start in Bakuriani für den Münchner allerdings noch nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass er per Trainerentscheid mit nach Georgien fahren darf –auch, wenn er selbst nicht davon ausgeht. ses