So stimmen Sie für die Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Miesbach ab

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Das Logo der Sportlerwahl 2022 im Landkreis Miesbach. © MM

Auch heuer haben die Leser der Heimatzeitung die Wahl: Wer wird Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Miesbach? So können Sie abstimmen.

Landkreis - Zum 38. Mal können die Leserinnen und Leser bei der Wahl zum Landkreissportler des Jahres für ihre Favoriten abstimmen. Neben den traditionellen Coupons besteht bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2022 auch die Möglichkeit, per Anruf teilzunehmen. Die Leitungen von Montag, 2. Januar, bis Dienstag, 31. Januar, geöffnet.

Und so geht’s: Schauen Sie zunächst, für welchen nominierten Sportler Sie abstimmen möchten und merken Sie sich die Endziffer. Anschließend wählen sie die Nummer Tel. 0 13 78 / 60 81 - XX (Telemedia Interactive GmbH; 50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ebenfalls.). Das -XX steht für die jeweilige Endziffer Ihres Kandidaten. Nach der Begrüßung hinterlassen Sie bitte ihren vollständigen Namen sowie die vollständige Adresse, um an der Verlosung unserer Zeitung teilzunehmen. Wie in den vergangenen Jahren unterstützen zahlreiche lokale Unternehmen die Sportlerwahl mit attraktiven Preisen. Neben den Coupons sind zu einem kleineren Teil auch die Anrufer gewinnberechtigt.

Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, mit einem Anruf für mehrere Sportler abzustimmen. Die per Telefon abgegebenen Stimmen werden nach Abschluss der Wahl am Dienstag, 31. Januar, mit den per Coupon eingeschickten Stimmen summiert und ergeben so die Sieger in den Kategorien Männer, Frauen, Nachwuchs und Mannschaft. ses

Hier finden Sie die Kandidaten und deren Erfolge in der Übersicht.

Die Kandidaten bei den Männern

Die nominierten Männer der Sportlerwahl 2022 im Landkreis Miesbach © MM

Lucas Bögl, Langlauf, Holzkirchen: 0 13 78 / 60 81 - 01

Andreas Eder, Eishockey, Miesbach: 0 13 78 / 60 81 - 02

Ludwig Huber, Schwimmen, Holzkirchen: 0 13 78 / 60 81 - 03

Christopher Korkor, Fußball, Holzkirchen: 0 13 78 / 60 81 - 04

Stefan Zellermayer, Stockschießen, Hartpenning: 0 13 78 / 60 81 - 05

Die Kandidatinnen bei den Frauen

Die nominierten Frauen bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Miesbach © Privat

Natalie Geisenberger, Rennrodeln, Miesbach: 0 13 78 / 60 81 - 06

Vanessa Hinz, Biathlon, Schliersee: 0 13 78 / 60 81 - 07

Annika Morgan, Snowboard, Miesbach: 0 13 78 / 60 81 - 08

Franziska Partheymüller, Schwimmen, Waakirchen: 0 13 78 / 60 81 - 09

Sabrina Zeug, Leichtathletik, Hausham: 0 13 78 / 60 81 - 10

Die Kandidatinnen und Kandidaten beim Nachwuchs

Die nominierten Nachwuchssportler bei der Wahl zum Sportler des Jahres im Landkreis Miesbach © MM

Magdalena Fuchs, Rennrad, Holzkirchen: 0 13 78 / 60 81- 11

Johanna Puff, Biathlon, Bayrischzell: 0 13 78 / 60 81 - 12

Janik Sambale, Volleyball, Holzkirchen: 0 13 78 / 60 81 - 13

Tingrui Shen, Schach, Tegernsee: 0 13 78 / 60 81 - 14

Tobias Tent, Leichtathletik, Waakirchen: 0 13 78 / 60 81 - 15

Die nominierten Mannschaften

Die nominierten Mannschaften bei der Wahl zum Sportler des Jahres im Landkreis Miesbach © MM

TSV Hartpenning, Stockschießen, Frauen: 0 13 78 / 60 81 - 16

SG Hausham, Fußball, Männer: 0 13 78 / 60 81 - 17

TuS Holzkirchen, Volleyball, Männer: 0 13 78 / 60 81 - 18

TEV Miesbach, Eishockey, Männer: 0 13 78 / 60 81 - 19

GC Valley, Golf, Männer: 0 13 78 / 60 81 - 20