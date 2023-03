Sophia Huber bezwingt Tarawera Ultra Marathon auf Neuseeland

Teilen

Durch eine „feenähnliche Dschungellandschaft“ lief Sophia Huber während des Rennens. © Privat

Sophia Huber aus Bayrischzell hat den Tarawera Ultra Marathon über etwas mehr als 100 Kilometer auf Neuseeland bezwungen.

Bayrischzell – In der Fantasiewelt in „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien und dem Regisseur Peter Jackson durchläuft der Hobbit Frodo Beutlin eine Heldenreise durch Mittelerde. In der realen Welt von Sophia Huber hat sie ihre Heldenreise über Berge und durch Wälder Neuseelands, wo auch die Trilogie gedreht wurde, geführt. Sie hat die 104,4 Kilometer lange Strecke beim Tarawera Ultra Marathon bezwungen.

Von einer „feenähnlichen Dschungellandschaft“ und dem „schönsten Sonnenuntergang überhaupt“ erzählt die 24-jährige Bayrischzellern und davon, dass sie während des Rennens auf der einen Seite zwischenzeitlich „geflogen“ und auf der anderen Seite in einem tiefen Loch gewesen sei. Total erschöpft und völlig überwältigt kam sie nach 13:02 Stunden ins Ziel. Und wie es sich für das große Ende einer richtigen Heldenreise gehört, flossen nach dem Erfolg auch richtig viele Tränen. „Ich habe nur noch geweint. Das war so unglaublich emotional im Ziel“, erzählt Huber. „Ich war völlig überwältigt und nur noch fertig.“ Im Nachhinein beschreibt Huber den Renntag als den schönsten in ihrem Leben. „Währenddessen und kurz danach aber noch nicht“, fügt sie lachend hinzu. Denn zuvor hat Huber buchstäblich Berge und Täler durchquert. Auf den über 100 Kilometern Strecke bezwang sie mehr als 3300 Höhenmeter.

Über Gastfamilie zum Trailrun gekommen

Und was bei Frodo der Zauberer Gandalf, der Elb Legolas und der Zwerg Gimli sind, ist für Huber ihre neuseeländische Gastfamilie, bei der sie als Au-pair war. Erst über Richard und Michelle kam sie überhaupt zum Traillaufen. „Als ich wieder daheim war, habe ich dann richtig angefangen zu laufen. Und jetzt bin ich zurückgekommen für die 100 Kilometer“, erzählt Huber.

Mit ihren Mentoren erkundete sie im Vorfeld des Rennens die wichtigen Stellen auf der Strecke und machte sich für den großen Tag bereit. „Ich war bestens vorbereitet. In der Woche davor haben wir nur noch das Rennen geatmet.“ Vor dem Start führten die Maori den traditionellen Haka-Tanz auf. Schon da habe sich die aufgestaute Energie entladen und Huber habe „Rotz und Wasser geheult“. Und so startete sie hoch motiviert und gut gelaunt.

Das Hoch hielt sich auch die ersten 44 Kilometer, erzählt Huber: „Ich bin am Anfang nur nach Herzfrequenz gelaufen und habe mir meine Kräfte ganz gut eingeteilt.“ Doch ab der Hälfte des Rennens folgte das Tief. „Ich war mental so fertig und wollte nur noch aufhören. Ich war noch nie in meinem Leben so tief unten“, beschreibt sie den Kampf mit sich selbst.

Huber läuft mit Trailrun-Weltstar

Eine zusätzliche Portion Aufwind brachten einige Kilometer, die Huber gemeinsam mit Lucy Bartholomew, einem Weltstar der Trailrun-Szene, lief. Die Australierin gewann das Rennen über 165 Kilometer und über 5000 Höhenmeter. „Wir konnten ewig lang nebeneinander herlaufen, sie war so lieb und hat mir nette Sachen gesagt“, erzählt die Bayrischzellerin.

Über ihre Gastfamilie ist Sophia Huber (2.v.r.)zum Traillaufen gekommen. Jetzt kehrte sie für den Tarawera Ultra Marathon nach Neuseeland zurück. © Privat

Und so konnte Huber nach und nach runterzählen. Nur noch ein Marathon. Nur noch ein Halbmarathon. „Ich wusste irgendwann, dass ich das schaffen kann. Da bin ich noch mal voll in den Flow gekommen.“ Am Ende kam Huber als Sechste (von 20) in ihrer Altersklasse, als 36. (246) aller Frauen und als 125. (680) in der Gesamtwertung ins Ziel. „Ich war mir sicher, dass ich so was nie wieder machen werde“, beschreibt sie die Gedanken nach dem Rennen. Nach ihrer langen Heldenreise muss sie sich erst einmal erholen und wieder aus Neuseeland zurückkehren.

Mittlerweile liebäugelt Huber aber sogar mit einem Start beim 165-Kilometer-Lauf. „Vielleicht eines Tages“, sagt sie.