Drei Premierensieger bei Sportlerwahl - Mannschaft verteidigt Titel

Von: Sebastian Schuch

Auch 2021 wurden im Landkreis Miesbach die Sportler des Jahres gewählt. © MM

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2021 im Landkreis Miesbach stehen drei Sieger erstmals ganz oben auf dem Stockerl. Die Mannschaft verteidigt den Titel.

Landkreis – Bei der 37. Wahl zum Sportler des Jahres im Landkreis Miesbach stehen gleich in drei Kategorien Premierensieger ganz oben auf dem Stockerl. Die beliebteste Mannschaft hört dagegen auf den gleichen Namen wie im Vorjahr. Insgesamt sind 4094 ausgefüllte Coupons abgegeben worden, ein spürbarer Rückgang von mehr als 500 im Vergleich zum Vorjahr. Somit stieg der Stellenwert der Online-Abstimmung erneut deutlich an.

Als Olympiasieger und fünffacher Weltmeister kann der frühere Biathlet Arnd Peiffer auf die größten Erfolge im Sport verweisen. Knapp ein Jahr nach seinem Karriereende bekommt der Holzkirchner einen weiteren Titel für seine Sammlung. Der Vorjahreszweite der Sportlerwahl hat sich heuer gegen die Konkurrenz durchgesetzt und ist neuer Sportler des Jahres im Landkreis Miesbach. Mit insgesamt 1716 Stimmen setzte sich Peiffer gegen Langläufer Lucas Bögl aus Holzkirchen (1545), der die meisten Coupon-Stimmen bei den Männern erhielt, den Holzkirchner Kunstturner Felix Remuta (979), den Ultraläufer Hannes Hinterseer aus Schliersee (838) sowie Skicrosser Florian Wilmsmann aus Holzkirchen (582) durch.

Sein Gewehr hat Arnd Peiffer mittlerweile in den Schrank gestellt. Vor etwa einem Jahr hat der Biathlet aus Holzkirchen seine Karriere beendet. © Sven Hoppe/DPA

Bei den Frauen stürmte eine Debütantin direkt auf den Landkreis-Thron: Triathletin Katja Kronschnabl aus Schliersee ist mit 3406 Stimmen Landkreis-Sportlerin des Jahres. Dabei konnte sich die Sportlerin des Medius Schachenmeier Bike Base Teams vor allem auf die Unterstützung der Online-Community verlassen, sie holte hier klar die meisten Stimmen. Ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr verteidigt hat die Haushamer Leichtathletin Sabrina Zeug (3099), Dritte wurde Rennrodlerin Natalie Geisenberger aus Miesbach (2331), die nach einem Jahr Pause als Gesamtweltcupsiegerin wieder zur Wahl stand. Gäbe es nur die Coupons, hätte die 34-Jährige die Wahl zur Sportlerin des Jahres klar gewonnen. Erstmals, seit sie bei den Damen nominiert wird, steht Biathletin Vanessa Hinz aus Schliersee als Vierte nicht auf dem Landkreis-Stockerl (1085). Die Schlierseer Raceboarderin Cheyenne Loch belegt nach ihrem Karriereende den fünften Platz (267).

In der Weltspitze der Triathletinnen ihrer Altersklasse mischt Katja Kronschnabl mit. © Privat

Auch bei den Nachwuchssportlern spielt das Fahrrad eine entscheidende Rolle: Pia Grünewald aus Miesbach setzt sich mit 2912 Stimmen die Krone auf. Auch sie konnte sich auf die vielen Fans verlassen, die online abgestimmt haben. Auf Platz zwei folgt mit Leichtathletin Lea Mehringer aus Schaftlach (1479) eine der Aufsteigerinnen des vergangenen Jahres, die bei den Coupons die meisten Stimmen erhalten hat. Die gedachte Bronzemedaille geht an den Holzkirchner Leichtathleten Luca Haller (1320). Auf ihn folgen sein Teamkollege von der LG Stadtwerke München, Leichtathlet Tobias Tent aus Waakirchen (792), und Tinrgrui „Luis“ Shen, eine der großen Schachhoffnungen des TV Tegernsee (397). Wobei der Achtjährige noch einige Jahre in dieser Kategorie vor sich hat.

An Siege hat sich Pia Grünewald im vergangenen Jahr durchaus gewöhnt. © Privat

Bei den Mannschaften war es ebenfalls die Online-Abstimmung, die letztlich über die Platzierungen entschied. Alte und neue Mannschaft des Jahres sind die Nachwuchs-Radsportler des RSV Irschenberg, die mit 7654 Stimmen fast doppelt sie viel haben wie der ärgste Verfolger. Doch auch die U10 der Sparte Schach des TV Tegernsee wird sich als zweitplatziertes Team freuen (3876). Auf dem dritten Rang folgen die Eishockey-Herren des TEV Miesbach (1844), die kurz vor Beginn der Playoffs die meisten per Coupon abgegebenen Stimmen erhalten haben, vor den Stock-Herren des TSV Hartpenning (782). Die Bundesliga-Golferinnen runden die Wahl als Fünfte ab (193).

Ob auf der Bahn oder auf der Straße: Die Nachwuchs-Radsportler des RSV Irschenberg gehören zu den Aushängeschildern ihrer Altersklassen. © Privat

Wie üblich dominieren die Vorschläge der Redaktion das Wahlergebnis. Nicht unerwähnt bleiben sollen aber auch die Sportler und Mannschaften, die dennoch einige Stimmen gesammelt haben: Marlene Schmotz (21), MSC Hausham (45), ESC Holzkirchen (13), MSC am Tegernsee (13) und der SV Bayrischzell (9).

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt keine Gala zu Ehren der Sportler möglich war, sondern diese 2020 einzeln beziehungsweise 2021 in ihren Kategorien geehrt wurden, hofft die Sportredaktion, die Preisübergabe heuer wieder in würdigem Rahmen begehen zu können. Angedacht ist hierfür aktuell eine Veranstaltung Ende April im Bootshaus des Hotels Terrassenhof in Bad Wiessee. Wie genau diese aussieht, entscheidet sich auf Grundlage der dann gültigen Corona-Regeln.

Die Ergebnisse

Männer: 1. Arnd Peiffer 1716 Stimmen (1034 Coupons/682 Online), 2. Lucas Bögl 1545 (1474/71), 3. Felix Remuta 979 (362/617), 4. Hannes Hinterseer 838 (558/280), 5. Florian Wilmsmann 582 (385/197).

Frauen: 1. Katja Kronschnabl 3406 (254/3152), 2. Sabrina Zeug 3099 (593/2506), 3. Natalie Geisenberger 2331 (2017/314), 4. Vanessa Hinz 1085 (972/113), 5. Cheyenne Loch 267 (177/90).

Nachwuchs: 1. Pia Grünewald 2912 (953/1959), 2. Lea Mehringer 1479 (1458/21), 3. Luca Haller 1320 (490/830), 4. Tobias Tent 792 (727/65), 5. Tingrui Shen 397 (374/23).

Mannschaft: 1. RSV Irschenberg, Radsport 7654 (840/6814), 2. TV Tegernsee, Schach 3876 (373/3503), 3. TEV Miesbach, Eishockey1844 (1704/140), 4. TSV Hartpenning, Stockschießen 782 (680/102), 5. GC Valley, Golf 193 (154/39).

Hinweis der Redaktion

Da bei der Online-Abstimmung beim Nachwuchs der Verdacht der Manipulation durch Dritte bestand, wurde – wie angekündigt – die Abstimmung in dieser Kategorie am 18. Februar neu und unter verschärften Sicherheitsbedingungen gestartet.