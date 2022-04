Sportlerehrung: „Die populärsten Menschen im Landkreis“

Von: Jonas Napiletzki

Sportler des Jahres: Biathlet Arnd Peiffer und Triathletin Katja Kronschnabl. © THOMAS PLETTENBERG

Sieger für Erfolge geehrt – Trost und Vorbild-Funktion in turbulenten Zeiten

Bad Wiessee – Nein, die großen Themen dieser Zeit lassen sich nicht ausblenden. Nicht durch weiße Tischtücher im hölzernen Bootshaus des Hotels Terrassenhof am Tegernsee. Nicht durch traditionelle Tracht und nicht durch elegante Anzüge. Und auch das breite Lächeln der knapp 80 Gäste im bunt-beleuchteten Festsaal konnte die Schlagwörter Ukraine und Corona bei der 37. Sportlerehrung der Heimatzeitung nicht vertreiben. Musste es auch nicht. In der Gala zu Ehren der von Lesern gewählten Sportlern des Jahres wurde deutlich: Gerade in diesen Zeiten sind Idole und deren sportliche Erfolge unersetzlich. Wegen, nicht trotz der Probleme dieser Zeit.

Merkur-Verleger Dirk Ippen benannte die anwesenden Wahlsieger als die heute „populärsten Menschen im Landkreis“. In einer Zeit, in der sich vieles geändert habe, in der der Glaube an viele Dinge nicht mehr realisiert werden könne, bleibe eines kontinuierlich erhalten: „Unsere Sportler, die jungen Leute, die großartige Leistungen vollbringen.“ Ippen ergänzte: „Dass der Sport eine ganz, ganz große Zukunft in jeder Hinsicht hat, das ist auch das, was uns trösten muss.“

Nachwuchssportlerin des Jahres: Pia Grünewald. © THOMAS PLETTENBERG

Trotz dieser Relevanz bekannte Stefan Moser, Zweiter Vorsitzender des TEV Miesbach, Corona sei grenzwertig gewesen – „für den Hallensport und für das Ehrenamt“. Die Hoffnung, dass in der neuen Saison nicht wieder Einschränkungen kommen, sei da. „Aber ganz glauben können wir daran noch nicht.“ Bis dahin ließen sich die Jungs vom TEV und dessen Vertreter gebührend feiern. Sie hatten als Mannschaft in der Merkur-Sportlerwahl den dritten Platz erreicht. Moderator und Merkur-Sportredakteur Sebastian Schuch überreichte, unterstützt von den Mitarbeitern Michael Eham, Christoph Fetzer und Thomas Spiesl, Pokale. Stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind übergab in Vertretung für Landrat und Schirmherr Olaf von Löwis Präsente des Landkreises.

Die bekamen auch die Vertreter des TV Tegernsee der Schach-Sparte – zweitplatziert unter den Mannschaften. Spartenleiter Gerhard Lettl gestand, er habe selbst schon gegen seine U10-Spieler verloren. „Großartig“, hatte Ippen ihnen vorausgeschickt. Man stelle sich einen Schachspieler immer als einen Menschen mit grauen Haaren und einem zerfurchten Gesicht vor, scherzte der Verleger. Ähnlich bewundernd lobte Schuch die Gäste des RSV Irschenberg. „Mein Maximum ist eure Grundlage“, sagte er mit Verweis auf sein frisch erstandenes E-Bike unter Applaus der Zuschauer. Pia Grünewald, RSV-Mitglied, schaffte es gleich noch einmal nach vorne: Sie wurde auch zur Nachwuchssportlerin des Jahres ausgezeichnet. Auch dieser Titel war hart erarbeitet. Ihrer Freizeit verlieh Grünewald das Prädikat „Geht so“. Allein auf dem Weg zum Training lege die Miesbacherin die Strecke zurück, nach der er selbst schon wieder fertig sei, scherzte Schuch.

Mannschaft des Jahres: Lilly Walther nahm den Pokal stellvertretend für den RSV Irschenberg von Redakteur Sebastian Schuch entgegen. © THOMAS PLETTENBERG

Die eiserne Disziplin der Gewählten zog sich weiter durch die Veranstaltung. Lucas Bögl hatte sich nach intensiven Phasen Urlaub gegönnt, schickte aber „untröstlich“ eine Sprachnachricht und Karl Schrag als Vertretung. Felix Remuta musste das Bootshaus zügig wieder verlassen: Für ihn ging’s zurück zum Turnen in Stuttgart. Landkreissportlerin Katja Kronschnabel wollte eigentlich aufhören, qualifizierte sich zuletzt aber für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Immerhin Moderator Schuch musste heuer in feierlichem Rahmen weniger verreisen. Noch im Vorjahr hatte er Pokale in Hausbesuchen vergeben – heuer war das Publikum sichtlich froh über den Festabend am schimmernden Tegernsee.

Die Geehrten

Herren: 1. Arnd Peiffer, 2. Lucas Bögl, 3. Felix Remuta. Frauen: 1. Katja Kronschnabl, 2. Sabrina Zeug, 3. Natalie Geisenberger. Nachwuchs: 1. Pia Grünewald, 2. Lea Mehringer, 3. Luca Haller. Mannschaft: 1. RSV Irschenberg, U17 Radsport, 2. TV Tegernsee, U10 Schach, 3. TEV Miesbach, Eishockey-Herren.

Karl Schrag (l.) nahm die Auszeichnung stellvertretend für Lucas Bögl entgegen. © Thomas Plettenberg

Berichteten aus dem Jahr 2021: (v.l.) Stefan Moser, Zweiter, und Oliver Back, Dritter Vorsitzender des TEV Miesbach, im Gespräch mit Merkur-Mitarbeiter Thomas Spiesl. © THOMAS PLETTENBERG

Erste Niederlagen musste Spartenleiter Gerhard Lettl bereits gegen seinen talentierten Nachwuchs der Schach-U10 des TV Tegernsee, (v.l.) Greta Greive, Cosima Wagner, Valentin Wagner und Jakob Greive, einstecken. © THOMAS PLETTENBERG

Schnelle Hürdenläuferin: Lea Mehringer. © THOMAS PLETTENBERG

„Herzlichen Glückwunsch“: Merkur-Verleger Dr. Dirk Ippen gratulierte den Sportlern des Jahres 2021 aus dem Landkreis Miesbach zu ihrem Erfolg und dankte für ihr Kommen. Der Einladung der Heimatzeitung waren insgesamt rund 80 Menschen gefolgt, die gemeinsam im Bootshaus des Hotels Terrassenhof in Bad Wiessee feierten. © THOMAS PLETTENBERG

Rötliches Licht strahlte das Bootshaus in Bad Wiessee bei der Sportlergala an, als die letzten Sonnenstrahlen verschwunden waren. In feierlichem Rahmen konnte die Veranstaltung nach der zweijährigen Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfinden. © THOMAS PLETTENBERG

400-Meter-Sprinter: Luca Haller. © THOMAS PLETTENBERG

Besonders gefreut hat sich Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind, dass er als stellvertretender Landrat auch eine „seiner“ Sportlerinnen auszeichnen durfte: Leichtathletin Sabrina Zeug von der SG Hausham. © Thomas Plettenberg

Alte Bekannte: Merkur-Reporter Christoph Fetzer (l.) und Kunstturner Felix Remuta aus Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Fisch oder Fleisch: Diese Frage musste jeder Festgast für sich selbst beantworten. © Thomas Plettenberg

Die Blaskapelle Bad Wiessee sorgte für die musikalische Umrahmung - ganz ohne Blasinstrument. © Thomas Plettenberg