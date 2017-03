Sportlerwahl 2016: Noch können Sie abstimmen

Alle Kandidaten auf einen Blick

Landkreis – Sie sind gefragt: Wir suchen die Landkreissportler des Jahres 2016. Ab sofort können Sie hier in vier Kategorien abstimmen. Wir haben ein paar Kandidaten vorgeschlagen, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Die Abstimmung endet am Dienstag, 7. März.

Der Landkreis Miesbach kann sich glücklich schätzen. In kaum einer anderen Region ist die Dichte an heimischen Spitzensportlern wohl derart hoch. In kaum einer anderen Gegend dürfte auch die Zahl an Freizeitsportlern so groß sein wie bei uns. Daraus die Besten zu bestimmen, ist nicht leicht. Zählen nur Titel, oder geht es um den Einsatz, den ein Athlet bringt? Die Zeit, die er für den Sport opfert? Die Leidenschaft, die ihn antreibt? Ist am Ende alles nichts wert, wenn es nicht zu Platz eins reicht?

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Rzehak wählen die Leser der Heimatzeitung heuer zum 32. Mal die Landkreissportler des Jahres. Schon die Auswahl der Sportler für diese Seite zu treffen, war schwer. Daher entscheiden auch Sie, liebe Leserinnen und Leser: Wer ist die Landkreissportlerin des Jahres 2016? Wer der Landkreissportler? Wer bekommt den Titel in der Kategorie Nachwuchs und wer in der Kategorie Mannschaft?

Wir präsentieren Ihnen auf dieser Seite je fünf Frauen und Männer, fünf Nachwuchssportler sowie fünf Mannschaften. Die Aufzählung ist ein Vorschlag der Redaktion und erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Einteilung in Erwachsene und Nachwuchs orientiert sich an der Liga beziehungsweise der Klasse, in der die Sportler ihre Erfolge erzielt haben – und nicht zwingend am Alter. Bei der Wahl geht es zum einen um die Erfolge im vergangenen Jahr. Aber auch Einsatz, Ausstrahlung und Sympathie spielen dabei eine große Rolle.

Gewählt werden können alle Sportler und Teams, die in den vergangenen zwölf Monaten Herausragendes geleistet haben – auch wenn diese hier nicht aufgeführt sind. Schreiben Sie einfach den Namen Ihrer Favoriten auf den Stimmzettel. Einzige Voraussetzung: Die Athleten müssen aus dem Landkreis Miesbach kommen.

Die Preisträger werden traditionell im Rahmen eines großen Galaabends geehrt. Dieser findet heuer bei unserem Partner, dem Hotel Bachmair Weissach in Kreuth, statt.

Die Abstimmung endet am Dienstag, 7. März.

Und hier geht‘s zur Abstimmung:

