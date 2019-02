Sportlerwahl 2018 im Landkreis Miesbach: Hier können Sie abstimmen

Alle Kandidaten auf einen Blick

Wir suchen die Landkreissportler des Jahres 2018. Ab sofort können Sie hier in vier Kategorien abstimmen. Alle Kandidaten im Überblick.

Landkreis – Wer sind die Sportler des Jahres 2018 im Landkreis Miesbach? Sie, liebe Leser, haben auch heuer die Wahl. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Rzehak können die Leser der Heimatzeitung bereits zum 34. Mal abstimmen.

Wir präsentieren Ihnen auf dieser Seite je fünf Frauen und Männer, fünf Nachwuchssportler sowie fünf Mannschaften. Die Aufzählung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Einteilung in Erwachsene und Nachwuchs orientiert sich an der Liga beziehungsweise der Klasse, in der die Sportler 2018 ihre Erfolge erzielt haben – also nicht zwingend am Alter.

Bei den Athleten und Mannschaften handelt es sich um bloße Vorschläge der Redaktion. Gewählt werden können aber alle Sportler und Teams, die 2018 Herausragendes geleistet haben – auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind. Schreiben Sie einfach den Namen Ihrer Favoriten auf den Stimmzettel. Einzige Voraussetzung: Die Athleten müssen aus dem Landkreis stammen.

Es geht bei der Wahl zum einen um die Erfolge im Jahr 2018. Aber auch Einsatz, Ausstrahlung und Sympathie spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Abstimmung endet am Freitag, 8. Februar.

Die Preisträger werden traditionell im Rahmen eines großen Festabends geehrt. Dieser findet heuer bei unserem Partner, dem Landgasthof Neukirchen in der Gemeinde Weyarn, statt. Dabei unterstützt uns zudem das Autohaus Steingraber aus Holzkirchen.

Landkreissportlerin des Jahres 2018

Bei ihren ersten Olympischen Spielen wird Vanessa Hinz aus Schliersee im Biathlon im ersten Rennen Fünfte. Mit der Mixed-Staffel verpasst die 26-Jährige eine Medaille knapp. Der Höhepunkt kommt am Saison-Ende: In Finnland feiert die Schlierseerin ihren ersten Einzelsieg.

Auf den letzten Drücker löst Elisabeth Schicho aus Schliersee das Skilanglauf-Ticket für Pyeongchang. Die Quali gelingt mit Platz acht im Einzel-Sprint von Dresden. Bei Olympia machen der 27-Jährigen aus Schliersee dann die Nerven zu schaffen, und sie wird 28. im Sprint.

Es waren nicht die Spiele von Ski-Alpin-Sportlerin Viktoria Rebensburg. In Pyeongchang geht die 29-Jährige aus Kreuth leer aus. Dafür sichert sie sich die kleine Kristallkugel für die beste Riesenslalom-Fahrerin des Winters und wird Dritte im Gesamtweltcup.

Leichtathletik: Es ist das Jahr der Sabrina Zeug. Die 26-Jährige wird mit neuem Rekord Deutsche Meisterin im Steinstoßen. Zudem wird die Haushamerin Südbayerische Vizemeisterin und Bayerische Hallen-Meisterin im Kugelstoßen. Den DM-Titel holt sie sich auch im Dreikampf.

Natalie Geisenberger ist die erfolgreichste Renn-Rodlerin der Olympia- Geschichte. Bei den Spielen von Pyeongchang holt die Miesbacherin zum zweiten Mal Doppel- Gold. Zum sechsten Mal in Folge gewinnt die 30-Jährige den Gesamtweltcup.

Landkreissportler des Jahres 2018

Bei seiner Olympia-Premiere im Skilanglauf schafft es Lucas Bögl gleich im zweiten Rennen auf Platz 15. In der Staffel gelingt dem 28-Jährigen aus Holzkirchen die fünftbeste Laufzeit aller Teilnehmer. Das Team verpasst die Sensation nur knapp und wird Sechster.

Das ging fix: Gleich bei seinem ersten Langstrecken-Triathlon überhaupt qualifiziert sich Andreas Lenz als Zweiter seiner Altersklasse für den Ironman auf Hawaii. Der 27-jährige Miesbacher wird zudem beim prestigeträchtigen Ötztaler Radmarathon Vierter.

Einen großen Sprung macht Felix Remuta. Der Holzkirchner Kunstturner holt bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen im Sprung den Titel. Am Boden wird der 20-Jährige Dritter. Dritter im Sprung wird er auch bei der International Gymnastics Competition.

Trotz eines zweifachen Bandscheibenvorfalls schafft es Snowboardcrosser Konstantin Schad zu den Olympischen Spielen, es sind seine dritten. Dort belegt der 31-Jährige Platz 32. In der neuen Saison gewinnt der Fischbachauer das erste Rennen und hat die WM-Teilnahme.

Skicross: Schon im ersten Weltcup-Rennen der Saison erfüllt Florian Wilmsmann mit Platz acht die Norm für seine ersten Olympischen Spiele. Dort ist für den 22-Jährigen aus Hartpenning im Achtelfinale Schluss. In der neuen Saison löst er auf Anhieb das WM-Ticket.

Nachwuchssportler des Jahres 2018

Sophia Burgtorf hat sich ihren Erfolg im Springreiten hart erarbeitet. 2018 wird die 15-Jährige aus Holzkirchen dafür belohnt: Bei ihren ersten Bayerische Meisterschaften gewinnt sie den Titel bei den Junioren II – und das fehlerfrei.

Radsportlerin Hanna Dopjans räumt bei den Deutschen Bahnrad-Meisterschaften ab. Die 16-Jährige aus Schliersee holt vier Medaillen. Gold gibt es im Punktefahren und in der Zweierverfolgung. Hinzu kommen einmal Silber und einmal Bronze.

Mit erst 18 Jahren ist Niklas Heinzinger schon eine feste Größe im DEL2-Team der Tölzer Löwen. Der Eishockeyspieler aus Holzkirchen steigt zudem mit der Deutschen U20-Nationalmannschaft bei der B-WM in die Top-Division auf.

Skilangläuferin Johanna Puff ist nicht nur in der Loipe schnell, sie schießt auch hervorragend. Somit wird die Biathletin aus Bayrischzell Deutsche Meisterin in der Jugendklasse 16. Auch die Gesamtwertung des Deutschlandpokal geht an Puff.

Snowboardcross: Mit fast doppelter Punktzahl Vorsprung wird Celia Trinkl aus Waakirchen Deutsche Jugendmeister in der Altersklasse U15. Die Snowboarderin wird zudem in der internationalen Gesamtwertung Zweite und fährt im Nationalteam.

Mannschaft des Jahres 2018

Verlustpunktfrei wird die Schach-U16 des TV Tegernsee mit Christian Schnegelberg, Tobias Dietlmeier, Christoph Pölt und Franz von Freymann Bezirksliga-Meister. Bei der Bayerischen Meisterschaft holen sie ungeschlagen den Titel.

Fußball: Die D-Junioren des TuS Holzkirchen holen die Meisterschaft in der Kreisliga und steigen in die Bezirksoberliga auf. Das Team von Trainer Gediminas Sugzda wird zudem ungeschlagen Oberbayerischer Vizemeister im Futsal.

Für die Stockschützen des TSV Hartpenning läuft es 2018: Stefan Zellermayer, Markus Mainka, Andreas Lambert, Peter Erlacher und Gustl Maurer werden Deutscher Vizemeister und qualifizieren sich somit für die Champions League.

Mit sieben Punkten Vorsprung wird der ESC Holzkirchen Meister in der Eishockey-Bezirksliga 3. In den Playoffs hat das Herren-Team von Trainer Christian Frütel Pech und scheidet im Viertelfinale aus. Dem Zuspruch der Fans tut das keinen Abbruch.

Nach einer starken Saison in der Zweiten Bundesliga gewinnt die Damen-Mannschaft des Golfclubs Valley das Relegations- Match souverän mit 6:3. Damit ist der langersehnte Aufstieg in die 1. Bundesliga Süd perfekt.

