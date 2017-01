Sportschau TSV Rottach-Egern: „So eine Show muss man erst mal auf die Beine stellen“

Über 300 Mitwirkende

von Nina Probst

Sogar die bekannte Netzakrobatin Katharina Huber lobt die großes Sportschau des TSV Rottach-Egern: Etwa 1000 Sportbegeisterte kamen zur Einweihung der neuen Turnhalle und sahen eine tolle Show.

Rottach-Egern– Die Ski auf Paletten geschnallt standen die Turner der Männergruppe in der Halle. Von Skigymnastik bis Après-Ski – für ihren Auftritt brauchten die Turner keinen Schnee. Die Lacher der Zuschauer und eine Menge Applaus hatten sie damit schnell für sich reserviert. Die Einlage war eine von vielen, die bei der Sportschau in der neuen Halle des TSV Rottach-Egern begeisterte.

Das Feedback, das bei Organisatorin Astrid Grünwald ankam, war super. Trotz der mehrstündigen Aufführung sowohl am Samstag als auch am Sonntag sei das Programm absolut kurzweilig gewesen. „Einige wollten gar nicht aufstehen, damit sie nichts verpassen.“ Solche Worte entlohnen Grünwald für die viele Arbeit, die sie und die anderen im Verein in die Veranstaltung investiert haben.

Die Zuschauertribüne am Samstag war voll besetzt, da war kaum ein Durchkommen. Am Sonntag waren die Reihen etwas lichter – das schöne Wetter lockte wohl doch den ein oder anderen aus der Halle – aber immer noch waren einige da. Grünwald schätzt, dass insgesamt etwa 1000 Sportbegeisterte und Familienmitglieder die Schau verfolgt haben. Während die eine Gruppe abbaute und die andere wieder aufbaute, spielte die Musikschule Tegernsee. Grünwald sagt: „Die haben uns tatkräftig unterstützt.“

+ Netzakrobatik vom Feinsten zeigt Katharina Huber. © fmmg.de, M. Grünwal d Katharina Huber, die ihre Netzakrobatik bei der Schau zeigte, entdeckte viele bekannte Gesichter. Ein besonderer Ansporn. „Wenn die Hälfte der Leute einen kennt, muss man abliefern“, sagt die Akrobatin aus Bad Wiessee, die noch Mitglied beim TSV Rottach-Egern ist, obwohl sie mit ihren Shows in der ganzen Welt unterwegs ist. „Ein sehr heimeliges Gefühl“, beschreibt die 24-Jährige ihren Auftritt bei der Sportschau. Von der war sie begeistert. Alle seien total konzentriert gewesen und hätten vorher „taff trainiert“.

Für die Akrobatin war es ungewohnt, in einer Turnhalle aufzutreten. Sonst ist sie vor allem auf Theaterbühnen und in Varietés rund um Berlin zuhause. Ihre nächste größere Station: die Aids-Gala im März in Wittenberg. Beim Auftritt in Rottach hat alles wie am Schnürchen geklappt. Bis auf ein paar Kleinigkeiten am Samstag, die „das Publikum aber eh nicht sieht“, sagt Huber und lacht. Von dem, was die anderen Abteilungen zeigten, war sie ganz angetan. „So eine Show muss man erst mal auf die Beine stellen.“ Auch Grünwald ist mit dem Ablauf zufrieden. Für die Zahl an Menschen, die beim Programm involviert waren, habe alles gut geklappt.

+ Kleine ganz groß: Akrobatisch sind auch diese Mädchen. Besonders reizend fand sie den Auftritt des Eltern-Kind-Turnens. Beim Fliegerlied tanzte das gesamte Publikum mit, für die kleinen Sportler ein schönes Gefühl. Aber nicht nur die ganz Jungen haben mitgemacht, auch die ältesten Sportler – etwa eine 87-jährige Turnerin. Dazwischen jedes Alter. Grünwald sagt: „Wenn die Kleinen sehen, was die Größeren können, sind sie voll motiviert.“

Was an Spenden eingegangen ist, muss Grünwald erst überprüfen. Schließlich habe darauf nicht das Hauptaugenmerk gelegen – wenn auch es ein toller Nebeneffekt ist. Grünwald freut sich in erster Linie, dass das Miteinander im Verein so gut geklappt hat und die Zuschauer sich davon ein Bild machen konnten. Zudem seien durch die Schau einige Sportgruppen in die Öffentlichkeit getreten, die sonst kaum gesehen werden.

nip