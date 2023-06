Alpentriathlon Schliersee 2023: Überraschungen auf und neben der Strecke

Teilen

Immer wieder spektakulär: Wenn sich die Triathleten in den See stürzen, stellt sich heraus, ob sich die monatelange Anstrengung im Training gelohnt hat. © Christian Scholle

Die 34. Auflage des Sixtus-Alpentriathlons am gestrigen Sonntag war gespickt mit Überraschungen. Zum einen vom Drumherum: Mit viel Skepsis waren die zugegeben sehr ausgedehnten Straßensperrungen sowie die vorgenommenen Streckenänderungen begleitet worden.

Schliersee – Doch im Ziel gab es nicht wenige der knapp 700 Teilnehmer, die sich für die „perfekte Absicherung“ während des Wettkampfs bedankten. Zum anderen gab es Überraschungen zuhauf im sportlichen Bereich.

Da stand Andreas Lenz (Team Medius Schachenmeier Bike Base) und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: „Eigentlich hatte ich es von Anfang an nur auf die Bergwertung abgesehen, deshalb hab’ ich es auf der Radstrecke eigentlich gemütlich angehen lassen, bis ich dann den Spitzing rauf Vollgas gegeben hab’.“ Am Ende stand für ihn nach 1:06:38 Stunden der Sieg im Sprintwettkampf (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) fest. Für die 3,8 Kilometer bei neunprozentiger Steigung auf den Spitzing benötigte Lenz übrigens nur 12:52 Minuten.

Genauso jubelte seine Teamkollegin Monika Fritz, die den Sprint der Frauen als Dritte (1:13:40) beendete: „Das ist meine beste Platzierung beim Alpentriathlon, Wahnsinn!“ Auch sie spekulierte eigentlich nur auf die Bestzeit am Spitzing. Der Triathlon war ihr dabei sogar fast egal. Deshalb trainierte die Triathletin auch das Schwimmen erst gar nicht besonders. „Prompt musste ich brustschwimmen, weil mir schon nach kurzer Zeit die Arme wehgetan haben“, erzählte sie lachend. Dann habe sie in der Wechselzone ihr Rad nicht auf Anhieb gefunden. Auf der Laufstrecke aber habe sie gehört, dass sie auf dem dritten Platz liegen würde, da packte sie der Ehrgeiz.

Duell der Generationen: Renate Forstner (m.) und die 17 Jahre jüngere Sina Böhne. © apr

Als erste Dame auf der Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) erklomm Renate Forstner (TSV 1860 Rosenheim) den Spitzing, wo leider diesmal nur die auf den dortigen Wiesen weidenden Kühe mit ihren Glocken Lärm machten. Viele Zuschauer hatten das jahrelange Publikumsnest am Sattel aufgrund der Sperrungen erst gar nicht erreichen können. Deshalb übernahmen die dortigen Einsatzkräfte von BRK, Feuerwehr und Polizei diesen Job und feuerten neben ihrer Arbeit die Athleten kräftig an.

Im Radsattel konnte Forstner (46) ihre 17 Jahre jüngere Konkurrentin Sina Böhne noch in Schach halten, dann aber fing die Remscheiderin die Rosenheimerin auf der zweiten Runde der Laufstrecke ab. „Ich liebe Berge, das ist hier wirklich von Vorteil“, sagte die Siegerin (2:39:49), die Renate Forstner (2:31:37) im Ziel fröhlich gratulierte. Die erfahrene Triathletin, die seit 25 Jahren beim Alpentriathlon dabei ist, war einfach nur glücklich: „Wahnsinn, irgendwie macht es einfach immer noch Spaß.“

Gute Stimmung beim Wechsel: Die Zuschauer schickten die Athleten mit Applaus auf die Radstrecke. © Christian Scholle

Voll mit Glückshormonen war ein weiteres bekanntes Gesicht: „Ich hab’ eigentlich gar net so viel Schwimmen trainiert, aber heute ist es einfach brutal gut gegangen, das hätte ich nie erwartet“, verriet Markus Pötzinger (Medius Schachenmeier Bike Base Team). Als Zweiter hinter dem späteren Sieger Herbert Enzinger (ESV Freilassing/2:05:33) flog er den Spitzing hinauf und wurde auf der Laufstrecke nur vom Dänen Jens Emil Sloth Nielsen „geschnupft“. Am Ende wurde Pötzinger Dritter (2:18:38). Den Sieg holte sich Herbert Enzinger. „Momentan läuft es ganz gut, ja. Mein Plan war eh ,all-in’“, sagte der Athlet vom RSV Freilassing. Eines seiner nächste Ziele sei die Ironman-Weltmeisterschaft.

Auch Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder war mit seiner Leistung (32./2:39:39), aber auch mit der neuen Streckenführung völlig zufrieden: „Ehrlich gesagt sind die Strecken so sogar etwas geiler, weil man sich begegnet.“ Wie berichtet, hatte die Deutsche Triathlon Union als Veranstalter der 34. Auflage sowohl die Rad- als auch die Laufstrecke geändert. Statt von Schliersee durchs Leitzachtal Richtung Spitzing mussten die Athleten von Schliersee auf der für den Verkehr gesperrten Bundesstraße nach Bayrischzell radeln, mit der Wende beim Parkplatz Stocker. „Da musst halt einfach drücken können“, sagt Michaela Köster (Medius Schachenmeier Bike Base Team), die mit einer Zeit von 2:40:46 Sechste wurde.

Beim Laufen stand nicht mehr die mehrmalige Umrundung des Spitzingsees auf dem Plan, sondern es ging am Spitzingsee entlang in die Valepp und zurück ins Ziel unterhalb der Taubenstein-Bergbahnen. „Das ist schon schön, wenn man sich mehrmals begegnet“, sagte Martina Pomper (SC Schliersee), „aber am Sattel war es schon schade. Man könnte ja wenigstens die Zuschauer mit dem Rad hochlassen.“

Urgesteine: Markus Geipel (l.) hat keinen Alpentriathlon verpasst, auch Peter Schlickenrieder ist Dauergast. © apr

Markus Geipel (Skizunft Neuhaus) fand nur lobende Worte: „Ein Dankeschön an alle Helfer, von der Gemeinde bis hin zu den Einsatzkräften und DTU. Das war schon eine gewaltige Aufgabe.“ Und wenn es einer einschätzen kann, dann Geipel, absolvierte der Lokalmatador doch gestern seinen 34. Alpentriathlon. Diese Rekordmarke können auch Gerd Fischer (TSV 1860 Rosenheim) und Gerd Müller (TB Erlangen) vorzeigen, der 78-jährige Müller startete darüber hinaus gestern bei seinem 500. Triathlon. „Es lief erstaunlich gut, die Strecken sind reizvoll“, erzählte der 75-jährige Fischer im Ziel und fügte verschmitzt hinzu, „aber ich hab’ mir ja auch ein bisschen Zeit genommen.“ Nun ja, gut dreieinhalb Stunden benötigte der Rosenheimer für die Kurzdistanz. Ihren unglaublichen Rekord feierten die beiden Athleten gestern dann auch ganz besonders familiär: mit einem gemeinsamen Abendessen im Slyrs.

Anika Prem