Sabrina Zeug verpasst Bronze um 18 Zentimeter

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Ihr sechstbestes Karriereergebnis gelang Sabrina Zeug in Sindelfingen. © RALF GÖRLITZ

Bei der Süddeutschen Hallen-Meisterschaft fehlen Sabrina Zeug nur Zentimeter zur Bronzemedaille im Kugelstoßen.

Hausham – Mit dem ausgezeichneten vierten Platz überzeugte Leichtathletin Sabrina Zeug von der SG Hausham bei den Süddeutschen Hallen-Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast. Zeug ging im Kugelstoßen der Frauen an den Start – und war mit 30 Jahren sogar die älteste Teilnehmerin.

In der dichten Konkurrenz kam der Schützling von Trainer Hans Zenzinger diesmal sehr gut zurecht, und in der Endabrechnung wurde es denkbar knapp im Kampf um eine Medaille. Bereits im zweiten Versuch wuchs die bärenstarke Athletin förmlich über sich hinaus und zeigte bei ihrem Hallen-Saisonhöhepunkt, was in ihr steckt: Mit 14,30 Metern erzielte sie ihr bislang sechstbestes Wettkampfergebnis ihrer Karriere. Nur um 18 Zentimeter schrammte sie dabei an Bronze vorbei und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Neue süddeutsche Meisterin wurde Vanessa Grimm vom Königsteiner LV mit 15,11 Metern vor Antonia Kinzel (MTG Mannheim/ 15,02).

Mit ihrer Leistung klettert Zeug auf den 18. Platz in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste und ist damit die zweitbeste Bayerin in dieser Saison. Die Rangliste führt Sara Gambetta vom SV Halle mit 18,57 Metern an. sl