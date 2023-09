TC Neuhaus: Verhagelte Premiere - trotz hochkarätiger Spiele

Kurzer Auftritt: Felix Ammer (Archivbild) gewann zwei Duelle, bevor das Spiel abgebrochen wurde. © tp

Bis zum wetterbedingten Abbruch fanden hochkarätige Spiele beim 1. Brecherspitz Jugendcup statt.

Neuhaus – „Turnier ist abgesagt, da die Wetteraussichten leider nicht besser werden und es kein stabiles Wetterfenster gibt.“ Schweren Herzens musste der TC Neuhaus am Wochenende den 1. Brecherspitz Jugendcup im laufenden Wettbewerb einstellen. Gewitter und Dauerregen bremsten die Tennisjugend aus, die zum ersten DTB-Jugend-Ranglistenturniers in der Einsteiger-Kategorie J4 an den Hachlbach gekommen war.

Jeweils zwei Spiele schafften die Jugendlichen der U18. Der an Eins gesetzte Kilian Bong vom TSV Feldkirchen (LK 4,7) und der Rottacher Felix Ammer (TC Großhesselohe, 8,6) gewannen jeweils zwei Matches. Zum Aufeinandertreffen der beiden Favoriten kam es nicht mehr.

Im Halbfinale kam die Konkurrenz der U16 zum Ende. Mit dem Schlierseer Jakob Hinterseer (9,0) hatte sich ein Einheimischer ins Feld der besten Vier gespielt, nachdem er zunächst gegen Phil Israng vom MTTC Iphitos 6:4/6:2 und im Viertelfinale gegen den an Zwei gesetzten Eliah Füsser (TV Dürnbach, 7,4) 2:6/6:3/10:6 gewonnen hatte. Füsser hatte sich zuvor in einer eng umkämpften Partie nach Match-Tiebreak gegen Lokalmatador Bastian Pfeiffer (TC Neuhaus, 6,0) 3:6/7:5/10:8 durchgesetzt. Der mit Wild Card angetretene Josef Burger vom TC Weyarn (15,4) musste sich nach einem 6:0/6:0 gegen Jonny Grabmaier (TC Schliersee, 20,6) im Viertelfinale Maximilian Weisbach vom TC Friedberg (10,5) 2:6/1:6 beugen. Zuvor hatte Weisbach gegen Luca Schleghuber (12,1) aus Dürnbach 3:6/6:2/10:8 gewonnen. Dessen Klubkamerad Linus Benicke (9,7) gewann zunächst 6:1/6:2 gegen Felix Hauerwaas vom SV Pang, unterlag dann aber dem an Eins gesetzten Antonio Erede (TC Grün-Weiß Dingolfing, 5,8) 0:6/5:7.

Zum Ausspielen kam es nicht mehr

Auch die U14 kam bis zum Halbfinale, das unter anderem der an Eins gesetzte Arian Aust (13,2) vom TC Eichenau nach einem umkämpften Achtelfinale und einem lockeren Viertelfinalspiel erreicht hatte. Ebenso wie der an Zwei gesetzte Regensburger Fabian Schmuck (12,0), auf den mit Eliah Hundsrucker (15,2) der einzige Landkreis-Vertreter traf. Schon einmal hatten sie gegeneinander gespielt, wobei der Holzkirchner kaum Chancen hatte. Nicht so in Neuhaus, wo er sich nach 0:6 im ersten Satz herankämpfte und dem Favoriten Paroli bot. Der punktete am Ende mit 6:4.

Lehrgeld zahlen mussten die Landkreis-Buben der U12, bei denen der Holzkirchner Maxi Obermair (22,2) beim 4:6/2:6 gegen Yves Brunier (STC RW Ingolstadt) am knappsten den Einzug ins Viertelfinale verpasste. Der mit Wild Card gestartete Raul Hiriza (TC Neuhaus) traf auf den an Eins gesetzten Maximilian Wasner (TC Raschke Taufkirchen), der mit nur zwei abgegebenen Spielen ins Finale gegen Quirin Mehren (MTTC Iphitos) einzog, der in seinen drei Spielen ähnlich wenig Mühe hatte. An ihm war im Achtelfinale der Neuhauser Georg Ugureanu gescheitert. Auch Benno Huber (TC Miesbach) und Hans Köll (SG Hausham) kamen über Runde eins nicht hinaus.

Zum Ausspielen der Nebenrunde kam es wegen des Turnierabbruchs nicht mehr. Bis ins Finale spielten die Mädchen U14, wo sich die Altöttingerin Emilia Lucha und Lilly Gerhard vom TC Ismaning gegenüber gestanden wären. Platz drei hätten Anna Tecklenburg (TC Blutenburg) und Norah Obermair vom TC Holzkirchen (13,6) ausgespielt. Auf dem Weg dorthin war Obermair nach 6:0/6:0 gegen die Neuhauserin Romy Springer Finalistin Lucha 2:6/3:6 unterlegen. Auch den kleineren Mädchen der U12 fehlten lediglich Finale und Kleines Finale, wobei sich die gesetzten Spielerinnen durchsetzten. Hannah Dolderer (TC Neuhaus) rutschte ohne Spiel gegen die nicht angetretene Hazel Rajan (MTC Iphitos) ins Viertelfinale. Clara Springer (TC Neuhaus) und Magdalena Ostermeier (SG Hausham) konnten sich nicht weiter qualifizieren. Trotz des frühen Endes zog Turnierdirektor Oliver Wooge eine positive Bilanz.