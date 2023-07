Testspiele im Landkreis Miesbach: FC Real Kreuth überzeugt, SV Miesbach nur mit Unentschieden

Der FC Real Kreuth scheint für die anstehende Kreisligasaison in guter Form zu sein. © Nebl

In der Miesbacher Region standen einige Testspiele an. Unter anderem zeigte der FC Kreuth mit einem 5:1-Sieg, dass sie bereit für die Saison sind.

FC Real Kreuth – SV Bad Tölz 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Höss (36.), 2:0 Mack (38.), 3:0 Höss (55.), 4:0 Eigentor (63.), 4:1 Eigentor (78.), 5:1 Mack (87./Elfmeter).

Das Ziel war nicht, die unterklassigen Isarwinkler möglichst hoch zu besiegen, sondern das eigene Fitness-Level zu dokumentieren und im Training einstudierte Spielzüge zu zeigen. „Wir sind auf einem guten Weg“, verdeutlicht das FCK-Trainer Tobias Schnitzenbaumer. Wobei ihm trotz der spielerischen Überlegenheit nach 15 Minuten auffiel, dass das Umschaltverhalten noch verbessert und die Chancenauswertung bei klaren Möglichkeiten erhöht werden muss.

„Bis zum Punktspielauftakt sind wir so weit“, ist Schnitzenbaumer positiv gestimmt. Ob zum kommenden Wochenende noch ein weiterer Test vereinbart wird, ergibt sich kurzfristig. (ko)

ASV Au – SV Miesbach 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Erten (43.), 1:1 Pelz (53.), 2:1 Pfeilstetter (62.), 2:2 Sontheim (84.).

Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich der SV Miesbach beim Kreisligisten in Au begnügen. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und hatten in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Miesbachs 1:0, das Sean Erten erzielte, waren die Hausherren nach 45 Minuten gut bedient. 15 schwache Minuten des SV nutzte Au im zweiten Durchgang, um das Spiel zu drehen. Doch die Miesbacher fingen sich wieder und egalisierten kurz vor Schluss durch Josef Sontheim zum 2:2-Endstand.

„Das Manko war die Chancenauswertung – die Leistung war in Ordnung. Aber bei der Vielzahl an Möglichkeiten müssen wir das Spiel eigentlich gewinnen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Das nächste Testspiel bestreiten die Miesbacher am Samstag, 29. Juli, zu Hause gegen den Kreisligisten TSV Ottobrunn aus dem Landkreis München. Die Partie beginnt um 16 Uhr auf der SV-Anlage.

SG Hausham – TuS Bad Aibling 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Koch (37.), 0:2 Nicolosi (56.), 1:2 Siglreitmaier (66.), 1:3 Häfner (68.).

Eine 1:3-Niederlage musste die SG Hausham gegen den TuS Bad Aibling einstecken. Die Gäste führten nach einer Stunde bereits mit 2:0. Kilian Siglreitmaier sorgte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal für Hoffnung, doch Bad Aibling traf postwendend zum 1:3-Endstand. „Die erste Halbzeit war richtig gut von uns, wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, erklärt SG-Trainer Markus Weinbacher.

„Die zweite Hälfte war dann schwach von uns. Wir waren nicht mehr so konzentriert und haben kaum mehr Zweikämpfe gewonnen. Nach einer harten Trainingswoche sind bei unseren Spielern dann auch die Kräfte geschwunden“, lautet die Analyse des SG-Trainers. Zum nächsten Vorbereitungsspiel reisen die Knappen am Samstag, 29. Juli, zum TSV Oberpframmern. Anpfiff ist dort um 17 Uhr.

Weitere Spiele:

TuS Großkarolinenfeld – DJK Darching 2:3 (2:1)

Tore DJK: Eigentor, S. Schlagbauer, H. Schlagbauer.

SG Baiernrain/Dietramszell – Rottach-Egern 3:3 (0:3)

Tore: F. Pietzko, Schlichtner, Haimerl.

SV DJK Götting – SV Warngau 0:1 (0:1)

Tor: B. Gerr.

TSV Otterfing – TSV Sauerlach 2:1 (0:0)

Tore: S. Eder, Schliersmair.

TuS Holzkirchen II – SF Breitbrunn 3:2 (3:1)

Tore: Brezina, Feldbrach, Pezarkar.